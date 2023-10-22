DxOMark Verilerine Göre En İyi Ekranlı Akıllı Telefonlar
Teknoloji Haberleri
Gün geçtikçe yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Tabii burada satın alınacak telefonda hangi özelliklere daha fazla önem verileceği bir hayli önemli. Peki cam gibi ve akıcı bir ekran benim için olmazsa olmaz diyenler an itibariyle hangi akıllı telefonları tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!
Gün geçtikçe yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Tabii burada satın alınacak telefonda hangi özelliklere daha fazla önem verileceği bir hayli önemli. Peki cam gibi ve akıcı bir ekran benim için olmazsa olmaz diyenler an itibariyle hangi akıllı telefonları tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!
En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar
DxOMark verilere göre ekim ayı itibariyle en iyi ekrana sahip telefon Google Pixel 8 Pro oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 154 puan almayı başardı. Listenin ikinci sırasındaysa Google Pixel 8 modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelin de ortalama puanı 154.
Üçüncü sırada geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5 modeli bulunuyor. Ortalama 152 puan almayı başaran telefondan sonra 151 puanla Google Pixel Fold geliyor. Honor Magic 5 Pro ise 151 puanla beşinci sıradan kendine yer buldu.
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DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)
Google Pixel 8 Pro – 154 puan
Google Pixel 8 – 154 puan
Galaxy Z Fold 5 – 152 puan
Google Pixel Fold – 151 puan
Honor Magic 5 Pro – 151 puan
iPhone 15 Pro Max – 149 puan
iPhone 14 Pro Max – 149 puan
iPhone 14 Pro – 149 puan
Galaxy Z Flip 5 – 149 puan
Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 148 puan
Galaxy S23 (Snapdragon) – 148 puan
Google Pixel 7 Pro – 146 puan
Huawei P60 Pro – 146 puan
Galaxy S23 Plus (Snapdragon) – 146 puan
iPhone 15 – 145 puan
iPhone 13 Pro Max – 145 puan
iPhone 13 Pro – 144 puan
Huawei Mate 50 – 141 puan
iPhone 14 Plus – 140 puan
Google Pixel 7a – 140 puan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran olarak en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da bizlerle paylaşmayı unutmayın.