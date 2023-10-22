DxOMark Verilerine Göre En İyi Ekranlı Akıllı Telefonlar

Gün geçtikçe yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Tabii burada satın alınacak telefonda hangi özelliklere daha fazla önem verileceği bir hayli önemli. Peki cam gibi ve akıcı bir ekran benim için olmazsa olmaz diyenler an itibariyle hangi akıllı telefonları tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!

Gün geçtikçe yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Tabii burada satın alınacak telefonda hangi özelliklere daha fazla önem verileceği bir hayli önemli. Peki cam gibi ve akıcı bir ekran benim için olmazsa olmaz diyenler an itibariyle hangi akıllı telefonları tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!

En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar

DxOMark verilere göre ekim ayı itibariyle en iyi ekrana sahip telefon Google Pixel 8 Pro oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 154 puan almayı başardı. Listenin ikinci sırasındaysa Google Pixel 8 modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelin de ortalama puanı 154.

Üçüncü sırada geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5 modeli bulunuyor. Ortalama 152 puan almayı başaran telefondan sonra 151 puanla Google Pixel Fold geliyor. Honor Magic 5 Pro ise 151 puanla beşinci sıradan kendine yer buldu.

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DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Google Pixel 8 Pro – 154 puan

Google Pixel 8 – 154 puan

Galaxy Z Fold 5 – 152 puan

Google Pixel Fold – 151 puan

Honor Magic 5 Pro – 151 puan

iPhone 15 Pro Max – 149 puan

iPhone 14 Pro Max – 149 puan

iPhone 14 Pro – 149 puan

Galaxy Z Flip 5 – 149 puan

Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 148 puan

Galaxy S23 (Snapdragon) – 148 puan

Google Pixel 7 Pro – 146 puan

Huawei P60 Pro – 146 puan

Galaxy S23 Plus (Snapdragon) – 146 puan

iPhone 15 – 145 puan

iPhone 13 Pro Max – 145 puan

iPhone 13 Pro – 144 puan

Huawei Mate 50 – 141 puan

iPhone 14 Plus – 140 puan

Google Pixel 7a – 140 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran olarak en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da bizlerle paylaşmayı unutmayın.