DxOMark Verilerine Göre En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. DxOMark verilerine göre ağustos ayı itibariyle en iyi ekrana sahip telefon Google Pixel Fold oldu. İşte en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe yeni bir modelin satışa çıktığı sektördeki seçeneklerin fazlalığı yeni bir ürün almak isteyen insanların kafasını bir hayli karıştırıyor. Bu noktada cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar büyük öneme sahip. İşte DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!

En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar!

DxOMark verilere göre ağustos ayı itibariyle en iyi ekrana sahip telefon Google Pixel Fold oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 151 puan almayı başardı. Listenin ikinci sırasındaysa geçen ayın birincisi Honor Magic 5 Pro modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelin de ortalama puanı 151.

Üçüncü sırada geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max modeli bulunuyor. Ortalama 149 puan almayı başaran telefondan sonra yine 149 puanla aynı aileden iPhone 14 Pro geliyor. Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) ise 148 puanla beşinci sıradan kendine yer buldu.

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DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Google Pixel Fold – 151 puan

Honor Magic 5 Pro – 151 puan

iPhone 14 Pro Max – 149 puan

iPhone 14 Pro – 149 puan

Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 148 puan

Galaxy S23 (Snapdragon) – 148 puan

Google Pixel 7 Pro – 146 puan

Galaxy S23 Plus (Snapdragon) – 146 puan

İphone 13 Pro Max – 145 puan

iPhone 13 Pro – 144 puan

Huawei Mate 50 – 141 puan

iPhone 14 Plus – 140 puan

Google Pixel 7a – 140 puan

Google Pixel 7 – 140 puan

Honor 90 – 140 puan

Honor Magic4 Ultimate – 140 puan

Vivo X Fold – 140 puan

iPhone 14 – 139 puan

Honor Magic Vs – 139 puan

Oppo Find X5 Pro – 139 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran olarak en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da bizlerle paylaşmayı unutmayın.