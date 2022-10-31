DxOMark en iyi kameraya sahip telefonu açıkladı!

Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Akıllı telefon piyasasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesi sonrasında markalar amiral gemileri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ederken, en iyi kameraya sahip telefon hangisi? sorusuna verilecek olan cevap kritik öneme sahip. Cihazları belirli standartlar altında test ederek kameralarını kıyaslayan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonu açıkladı.

En iyi kameraya sahip telefon: Huawei Mate 50 Pro

Huawei ve eskiden alt markası olan Honor zirveyi bırakmak istemiyor. 2021 yılında Huawei P50 Pro içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının Mart ayında ise Honor Magic 4 Ultimate en yüksek skor ile liderlik koltuğuna oturmuştu. Ekim ayı itibariyle Huawei Mate 50 Pro en iyi kameraya sahip telefon seçildi.

Fotoğraf çekimi ile 152, video çekimi ile 141 puan alan Mate 50 Pro'nun elde ettiği toplam skor 149 oldu. Arka planın bulanık olduğu çekimler için 80 puan alan cihazın yakınlaştırma yeteneğine 148 puan verildi.

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Ülkemizde 32999 TL'ye satışa sunulan Mate 50 Pro'nun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.4 – f/4.0 değişken diyaframa sahip. Ana kameraya 3.5x optik yakınlaştırma imkanı sunan 64 Megapiksel f/3.5 periskop telefoto ve 13 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera eşlik ediyor.

4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 720p çözünürlükte 3840 FPS'ye ulaşarak ağır çekimin sınırlarını zorluyor. Tabi bunun için şartların istenilen seviyelerde olması gerekiyor.