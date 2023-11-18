DxOMark, En İyi Kameralı Akıllı Telefonlar Listesini Güncelledi

Huawei Mate 60 Pro+, en iyi kameralı akıllı telefonlar listesinde zirvede yer alıyor. Huawei, kamera alanında en iyisi olmaya devam ediyor.

Akıllı telefon dünyası, teknoloji evreninde büyük bir paya sahip. Sektördeki kıyasıya rekabet ortamı, cihazların hızla gelişmesine neden oluyor. Öyle ki artık cihazlar, bilgisayar seviyesindeki RAM kapasitelerine, fotoğraf makinesi kalibresindeki kameralara sahip. Kamera alanında analizleriyle tanınan DxOMark, en iyi kameralı akıllı telefonlar listesini güncelledi.

Huawei Mate 60 Pro+, en iyi kameralı akıllı telefonlar listesinde zirvede

Amerikan ambargosu nedeniyle bir dönem oldukça sıkıntılı günler geçiren Huawei, son dönemde bir şekilde yükselişini sürdürmeyi başardı. Kitlesini giderek arttıran şirket, verilere baktığımızda kamera dünyasında en iyisi olmaya devam ediyor.

Listede daha önce Mate 60 Pro modeliyle zirvede olan Huawei, elini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 8 Eylül'de serinin en güçlü oyuncusu olan Huawei Mate 60 Pro+ modelini tanıttı. Cihaz, 157 puanla listenin en tepesine oturdu.

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Ekranın üzerinde 13 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Huawei Mate 60 Pro+, arka tarafında ana kamera olarak 48 Megapiksellik OIS'li bir sensör kullanıyor. Bu kameraya ise 40 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve OIS'li 48 Megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor.

İşte listedeki ilk 10 akıllı telefon;