DxOMark duyurdu: İşte Xiaomi 13 serisinin kamera puanları!

Xiaomi 13 modelleri nasıl bir kamera deneyimi sunuyor? İşte Xiaomi 13 DxOMark puanı! İşte cihazlarla ilgili ayrıntılar!

Geçen ay global pazarlara ve kısa süre önce de Türkiye pazarına giriş yapan Xiaomi 13 serisi, 2023'ün en popüler akıllı telefonları arasında. Burada cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu sayede hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini ve rakipleriyle rekabetine dair önemli detayları görebiliyoruz. Peki Xiaomi 13 serisi nasıl bir kamera deneyimi sunuyor? İşte Xiaomi 13 DxOMark puanı!

Xiaomi 13 serisinin DxOMark puanları ortaya çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun DxOMark puanları belli oldu. Fotoğraf çekimiyle 131, video çekimiyle 121 ve yakınlaştırmada 131 puan alan standart modelin elde ettiği skor ise ortalama 130 oldu.

Serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Pro modeli fotoğrafta 136, videoda 129 ve yakınlaştırmada 143 puan aldı. Cihazın ortalama kamera puanı ise 136 puan. Modellerin genel sıralamalarıysa sırasıyla 30 ve 15.

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