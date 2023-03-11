DxOMark açıkladı: En iyi pile sahip akıllı telefonlar
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Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi.
Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik sürüyor. Günden güne yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü sektörde DxOMark gibi telefonları test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan platformlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Son olarak DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonları açıkladı.
En iyi pile sahip telefonlar
DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz ay tanıtılan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pille gelen modeli, 147 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Honor X7a takip etti.
En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü OPPO Reno 6 5G oldu. 146 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 4.500 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 2 5G karşımıza çıkıyor. 144 puanlı modelin pil kapasitesi ise 5.000 mAh.
DxOMark açıkladı! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar
Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 serisi DxOMark testlerinden beklenen puanları alamadı. Zira iPhone 14 (112 puan), selefi iPhone 13'ten (115 puan) bile batarya performansında daha düşük puan aldı. Aynı durum Pro modelleri için de geçerli.
DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)
Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan
Honor X7a – 147 puan
OPPO Reno 6 5G – 146 puan
realme GT Neo 2 5G – 144 puan
Honor X9a – 143 puan
OPPO Reno 8 5G – 141 puan
Asus ROG Phone 6 – 140 puan
Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan
OPPO A77 5G – 138 puan
Sony Xperia 10 IV – 138 puan
iPhone 13 Pro Max – 136 puan
OnePlus Nord CE 5G – 136 puan
Samsung Galaxy M51 – 136 puan
Vivo X80 Lite 5G – 136 puan
Vivo Y72 5G – 136 puan
Xiaomi 11T – 136 puan
Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan
OPPO Find X5 Lite – 135 puan
Redmi Note 11 Pro 5G – 134 puan
Redmi Note 10 – 134 puan
iPhone 14 Pro Max – 133 puan
OPPO A74 – 133 puan
Vivo Y76 – 133 puan
Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 133 puan
Redmi Note 11S 5G – 133 puan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.