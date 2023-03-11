DxOMark açıkladı: En iyi pile sahip akıllı telefonlar

Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi.

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik sürüyor. Günden güne yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü sektörde DxOMark gibi telefonları test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan platformlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Son olarak DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonları açıkladı.

En iyi pile sahip telefonlar

DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz ay tanıtılan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pille gelen modeli, 147 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Honor X7a takip etti.

En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü OPPO Reno 6 5G oldu. 146 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 4.500 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 2 5G karşımıza çıkıyor. 144 puanlı modelin pil kapasitesi ise 5.000 mAh.

DxOMark açıkladı! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar

Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 serisi DxOMark testlerinden beklenen puanları alamadı. Zira iPhone 14 (112 puan), selefi iPhone 13'ten (115 puan) bile batarya performansında daha düşük puan aldı. Aynı durum Pro modelleri için de geçerli.

DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan

Honor X7a – 147 puan

OPPO Reno 6 5G – 146 puan

realme GT Neo 2 5G – 144 puan

Honor X9a – 143 puan

OPPO Reno 8 5G – 141 puan

Asus ROG Phone 6 – 140 puan

Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan

OPPO A77 5G – 138 puan

Sony Xperia 10 IV – 138 puan

iPhone 13 Pro Max – 136 puan

OnePlus Nord CE 5G – 136 puan

Samsung Galaxy M51 – 136 puan

Vivo X80 Lite 5G – 136 puan

Vivo Y72 5G – 136 puan

Xiaomi 11T – 136 puan

Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan

OPPO Find X5 Lite – 135 puan

Redmi Note 11 Pro 5G – 134 puan

Redmi Note 10 – 134 puan

iPhone 14 Pro Max – 133 puan

OPPO A74 – 133 puan

Vivo Y76 – 133 puan

Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 133 puan

Redmi Note 11S 5G – 133 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.