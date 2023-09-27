DXOMARK'a göre en iyi kameraya sahip telefonlar açıklandı

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamı, cihazların günden güne gelişmesine neden oluyor. DXOMARK, en iyi kameraya sahip telefonları açıkladı. Huawei P60 Pro, 156 puanla ilk sırada yer alıyor.

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamı, cihazların günden güne gelişmesine neden oluyor. Artık cihazlar, bilgisayar seviyesindeki RAM kapasitelerine, fotoğraf makinesi kalibresindeki kameralara sahip. DXOMARK, en iyi kameraya sahip telefonları açıkladı.

Huawei P60 Pro, 156 puanla ilk sırada

DXOMARK, en iyi kameraya sahip telefonlar listesini güncelledi. Liderlik yine değişmedi. Huawei P60 Pro, 156 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Cihazın arka panelinde 48 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 48 Megapiksel telefoto kamera olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksel bir özçekim kamerası mevcut.

İkinci sırada ise yeni bir oyuncu bulunuyor. Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 15 serisiyle birlikte yeniden sektörün gündemine oturdu. Özellikle serinin en güçlü oyuncusu olan iPhone 15 Pro Max, birçok kişiye göre dünyanın şu andaki en iyi cihazı. Ancak görünen o ki model, kamera tarafında en iyisi değil.

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İşte listedeki ilk 10 akıllı telefon;