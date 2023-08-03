DxOMark'a Göre En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar
Teknoloji Haberleri
Mobil sektörün devasa gelişimiyle günümüzde akıllı telefonların üst düzey fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayan lenslerle donatıldığını görüyoruz. Apple, Huawei ve OPPO gibi firmalar bu alanda öne çıkarken, seçeneğin fazla olması kullanıcı cephesinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. İşte DxOMark verilerine göre ağustos ayı itibariyle en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!
Mobil sektörün devasa gelişimiyle günümüzde akıllı telefonların üst düzey fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayan lenslerle donatıldığını görüyoruz. Apple, Huawei ve OPPO gibi firmalar bu alanda öne çıkarken, seçeneğin fazla olması kullanıcı cephesinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. İşte DxOMark verilerine göre ağustos ayı itibariyle en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!
En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar
DxOMark'a göre en iyi kamera performansı gösteren akıllı telefon, geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei P60 Pro oldu. Fotoğrafta 159, zoomda 158 ve videoda 147 puan alan modelin ortalama puanı ise 156. Listenin ikincisi ise Oppo Find X6 Pro oldu. Sırasıyla 153, 154 ve 148 puan alan telefonun ortalama skoruysa 153.
Listenin üçüncü sırasında geçen aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Honor Magic 5 Pro karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon; fotoğrafta 154, zoomda 156 ve videoda 144 puan aldı. Ortalama puanı ise 152. Bir sonraki sıradaysa OPPO Find X6 modeli bulunuyor. Listenin beşinci sırasında da Huawei Mate 50 Pro yer alıyor.
Powerbank arayanlar buraya: En iyi pile sahip akıllı telefonlar!
DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)
Huawei P60 Pro – 156
Oppo Find X6 Pro – 153
Honor Magic5 Pro – 152
Oppo Find X6 – 150
Huawei Mate 50 Pro – 149
Google Pixel 7 Pro – 147
Honor Magic4 Ultimate – 147
Apple iPhone 14 Pro Max – 146
Apple iPhone 14 Pro – 146
Huawei P50 Pro – 143
Apple iPhone 13 Pro – 141
Apple iPhone 13 Pro Max – 141
Xiaomi mi 11 Ultra – 141
Google Pixel 7 – 140
Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 140
Vivo X90 Pro+ – 140
Huawei Mate 40 Pro+ – 139
Vivo X80 Pro (Snapdragon) – 137
Vivo X90 Pro – 136
Xiaomi 13 Pro – 136
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!