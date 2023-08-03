DxOMark'a Göre En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar

Mobil sektörün devasa gelişimiyle günümüzde akıllı telefonların üst düzey fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayan lenslerle donatıldığını görüyoruz. Apple, Huawei ve OPPO gibi firmalar bu alanda öne çıkarken, seçeneğin fazla olması kullanıcı cephesinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. İşte DxOMark verilerine göre ağustos ayı itibariyle en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!

Mobil sektörün devasa gelişimiyle günümüzde akıllı telefonların üst düzey fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayan lenslerle donatıldığını görüyoruz. Apple, Huawei ve OPPO gibi firmalar bu alanda öne çıkarken, seçeneğin fazla olması kullanıcı cephesinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. İşte DxOMark verilerine göre ağustos ayı itibariyle en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

DxOMark'a göre en iyi kamera performansı gösteren akıllı telefon, geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei P60 Pro oldu. Fotoğrafta 159, zoomda 158 ve videoda 147 puan alan modelin ortalama puanı ise 156. Listenin ikincisi ise Oppo Find X6 Pro oldu. Sırasıyla 153, 154 ve 148 puan alan telefonun ortalama skoruysa 153.

Listenin üçüncü sırasında geçen aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Honor Magic 5 Pro karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon; fotoğrafta 154, zoomda 156 ve videoda 144 puan aldı. Ortalama puanı ise 152. Bir sonraki sıradaysa OPPO Find X6 modeli bulunuyor. Listenin beşinci sırasında da Huawei Mate 50 Pro yer alıyor.

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DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Huawei P60 Pro – 156

Oppo Find X6 Pro – 153

Honor Magic5 Pro – 152

Oppo Find X6 – 150

Huawei Mate 50 Pro – 149

Google Pixel 7 Pro – 147

Honor Magic4 Ultimate – 147

Apple iPhone 14 Pro Max – 146

Apple iPhone 14 Pro – 146

Huawei P50 Pro – 143

Apple iPhone 13 Pro – 141

Apple iPhone 13 Pro Max – 141

Xiaomi mi 11 Ultra – 141

Google Pixel 7 – 140

Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 140

Vivo X90 Pro+ – 140

Huawei Mate 40 Pro+ – 139

Vivo X80 Pro (Snapdragon) – 137

Vivo X90 Pro – 136

Xiaomi 13 Pro – 136

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