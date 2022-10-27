Duolingo artık matematik öğretecek!

Geçtiğimiz yıl ilk ipuçları verilen ve Ağustos ayında resmi olarak duyurulan Duolingo Math uygulaması sonunda kendisini gösterdi.

Duolingo'yu hepimiz birer dil öğrenme uygulaması olarak biliyoruz. Bir çoğumuz bu programı kullanarak İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca, Almanca ve birçok dil öğrenmek kullanmışızdır. Ancak Duolingo artık farklı bir boyut kazanıyor.

Duolingo yabancı dillerin ardından matematiğe de el attı

Geçtiğimiz yıl ilk ipuçları verilen ve Ağustos ayında resmi olarak duyurulan Duolingo Math uygulaması sonunda kendisini gösterdi. iOS'ta kullanıma sunulan Duolingo Math, tıpkı şirketin dil öğrenme uygulamalarında olduğu gibi renkli animasyonlar ve etkileşimli alıştırmaları içeriyor.

Uygulama iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm ilköğretim düzeyinde bir matematik müfredatı sunarken, diğer bölümde ise zihinsel matematik becerilerini geliştirmeye odaklanan yetişkinlere yönelik bir alıştırma ve çalışma bölümü yer alıyor.

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Bu uygulama matematik konusunda sıkıntı yaşayan ya da becerilerini taze tutmak isteyen kişiler için oldukça kullanışlı olabilir. Duolingo Math, içerisinde bulunan çeşitli alıştırmalar ve animasyonlu eğitimlerle birlikte hem çocuklar hem de yetişkinler için güzel bir alternatif matematik öğrenme yöntemi olarak öne çıkabilir. Şirket ilerleyen dönemde uygulamaya daha zorlu matematik egzersileri eklemeyi de düşünüyor.

Duolingo geçmişten gelen bilinirliliği ile benzer uygulamalar arasında öne çıkmayı amaçlıyor. Diğer birçok uygulamada olduğu gibi Duolingo Math de ücretsiz olarak kullanılabilecek. Şu anda iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilir olan Duolingo Math'ın Android'e ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Uygulamanın ise şimdilik sadece İngilizce olduğunu hatırlatalım.

Duolingo üzerinden dil öğrenenler artık biraz ara verip kendilerini matematik alanında da geliştirebilir. Uygulamayı ise buradan iPad ve iPhone'unuza indirebilirsiniz. Peki siz Duolingo Math hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.