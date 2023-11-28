Dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline yakıt ikmali başladı

Rusya'nın Pevek kentinde bulunan dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline ilk kez nükleer yakıt ikmali işlemi başladı. Yakıt demetleri Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesine yüklendi. İşlemler sırasında radyasyon güvenliği önlemleri alındı ve radyasyon arka planı ölçüldü.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki enerji birimi Rosenergoatom Concern A.Ş'den uzmanlar, Çukotka Özerk Bölgesi'nde yer alan Pevek kentinde bulunan dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline ilk kez nükleer yakıt ikmali işlemini başlattı. İşte detaylar…

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali için yakın ikmali başladı!

futureflow.life'da yer alan habere göre, Taze yakıt demetleri Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesinin sancak tarafındaki iki reaktörden birine yüklendi. Daha önce Kuzey Deniz Rotası üzerinden Pevek limanına özel nakliye konteynırlarla getirilen yakıt demetleri derhal Akademik Lomonosov'a aktarıldı. Akademik Lomonosov için yakıtı, Rosatom'un Yakıt Şirketi TVEL'in bir kuruluşu olan Mashinostroitelny Zavod A.Ş üretti.

Yüzer nükleer güç santralinin Baş Makine Mühendisi Alexey Fedotov konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Nükleer yakıt ikmali işlemleri sırasında radyasyon güvenliği gereklerini yerine getirmek üzere tüm önlemler alınmıştır. Reaktöre yüklemeden önce 121 yakıt demetinin her biri sıkı bir onay kontrolünden geçti. Tüm düzenekler, uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra otomatik vinç kullanılarak sırayla reaktöre yerleştirilecek."

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Yüzer Güç Santrali Nükleer Güvenlik Departmanı Başkanı ve Baş Fizik Uzmanı Maxim Shamambayev de konuyla ilgili olarak, "Bu çalışmalar sırasında yüzer güç ünitesinin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planı değişmedi, radyasyon arka planı Pevek için doğal olan seviyelerde ölçüldü" dedi.

Doğrudan su üstünde yürütülen yakıt ikmali işleminin bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Akademik Lomonosov'un solunda bulunan reaktör ünitesine bir sonraki nükleer yakıt ikmalinin 2024'te yapılması planlanıyor.