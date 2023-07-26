Dünyanın önde gelen 7 otomobil üreticisi elektrikli araç şarjı için ortak girişim oluşturacak

BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis, Kuzey Amerika'da elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için yeni bir şarj ağı geliştirmek amacıyla ortak bir girişim oluşturacak. Girişim, en az 30 bin şarj cihazına sahip yüksek güçlü bir şarj ağı kurmayı hedefliyor ve müşteriler için uzun mesafeli yolculukları kolaylaştıracak. Ayrıca, şarj ağının yenilenebilir enerji ile güçlendirilmesi planlanıyor.

NEW Dünyanın önde gelen 7 otomobil üreticisi, elektrikli araç şarjını daha rahat, erişilebilir ve güvenilir hale getirerek Kuzey Amerika'da elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için bir ortak girişim oluşturacak.

BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis'ten yapılan ortak açıklamada, söz konusu girişimin sıfır emisyonlu sürüşü milyonlarca müşteri için daha da çekici hale getirmek için en az 30 bin şarj cihazına sahip yeni yüksek güçlü bir şarj ağının geliştirilmesini içereceği bildirildi.

Ortak girişimin, müşteriler için yüksek güçlü şarj kurulumunu hızlandırmak için kamu ve özel fonlardan da yararlanacağı belirtilen açıklamada, yeni şarj istasyonlarının ilgili standartları kullanan herhangi bir elektrikli otomobil tarafından erişilebilir olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ortak girişimin Kuzey Amerika'daki güvenilir yüksek güçlü şarj istasyonlarının lider ağı olmayı hedeflediğine dikkati çekilerek, girişimin düzenleyicilerin onaylarına bağlı olarak bu yıl içinde kurulmasının beklendiği ifade edildi.

İlk istasyonların 2024 yazında ABD'de daha sonraki bir aşamada da Kanada'da açılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, her tesisin, müşteriler için uzun mesafeli yolculukları kolaylaştıran çok sayıda yüksek güçlü şarj cihazıyla donatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 7 otomobil üreticisinin tamamının sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda, ortak girişimin şarj ağını yalnızca yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.