Dünyanın İlk Modüler Elektro Gitarı Antalya'da Üretilecek

Dünyanın ilk modüler elektro gitarının Ar-Ge ve patent sürecini tamamlayan girişimci müzisyenler, üretim için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni seçti. 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla seri üretime geçecek olan elektro gitar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilecek.

Gitar ile ilgili bilinen her şeyi değiştirmeye hazırlanan girişimci müzisyenler, Ar-Ge süreçlerini tamamlayıp patentlerini aldıklarını inovatif ürünlerinin üretimi için Antalya OSB'yi seçti. Dünyayı açılmaya hazırlanan kurucu ortaklar Cem Köksal, Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı, ilk etapta 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yaparak Antalya OSB'de fabrika kurulumuna başladı.

"Sanata ve bilime destek"

Antalya OSB'de sanatla direk bağlantılı bir üretim yapılacak olmasından son derece mutlu olduklarını ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, sanatın bilim ile harmanlanarak bölgeye entegre edilecek olmasından ayrı bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Sanatı ve bilimi çok önemsediklerini, bu iki olguyu geliştirmek için bölgeye bir teknopark kurup karikatür yarışmaları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Bahar, "Antalya OSB yine bir ilke imza atıyor. Dünyanın ilk modüler gitarının üretimine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hayallerini gerçekleştirmeleri için bölge yönetimi olarak, imkanlarımız dahilindeki her türlü desteği sunacağız. Sanata, bilime, ihracatımıza ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için çalışma devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA