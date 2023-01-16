Dünyanın en kısa IQ testi! Üç soru ile zekanızı ölçün

Dünyanın en kısa IQ testi olan bilinen Bilişsel Yansıma Testi ile zekanızı ölçün! İşte dünyanın en kısa IQ testi soruları...

Dünyanın en kısa IQ testi olarak da bilinen Profesör Frederick'in hazırladığı üç soru, zekanızı ölçmek için hazırlandı. Fakat bu teste katılıp soruları cevaplayanların yalnızca yüzde 13'lük kısmı tam olarak başarılı olabiliyor. Geri kalan kısım ise testte yer alan sorulara yanlış cevaplar vererek testten kalıyor. Peki, dünyanın en kısa IQ testindeki sorular gerçekten bu kadar zor mu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Dünyanın en kısa IQ testi soruları!

İlk olarak 2005 yılında Profesör Frederick tarafından hazırlanan dünyanın en kısa IQ testi şu anda hala kullanılıyor. Bilişsel Yansıma Testi olarak da adlandırılan bu test sadece üç sorudan oluşuyor.

Bir sopa ve topu maliyeti 1,10 dolardır. Sopanın fiyatı, toptan 1,00 dolar daha fazlaysa topun fiyatı ne kadar olur?

5 tane makine 5 dakikalık sürede 5 adet ürün üretiyorsa 100 adet makine 100 adet ürünü kaç dakikada üretir?

Nilüferle kaplı bir gölde çiçekler her geçen gün kendi boyutunun iki katı olacak şekilde büyüyorlar. Nilüfer çiçeklerinin tüm gölü kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaplaması ne kadar sürede olur?

James Webb teleskobundan yeni keşif! Uzayda yaşam olabilir

Dünyanın en kısa IQ testi cevapları

1. Birçok insan, cevabın 10 Penny olduğunu düşünse de bu cevap doğru değil. İlk sorunun doğru cevabı şu şekilde:

Sopaya x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa x+1 olur. Bu nedenle de sopa ve topun maliyeti, 2x+1 şeklinde olacaktır. Buradan ulaşılan sonuçla sorudan edinilen bilgi sayesinde cevaba ulaşmak için geriye işlem yapmak kalıyor.

2x+1= 1.10 dolar

2x= 1.10 dolar – 1

2x= 0.10 Penny

x= 0.05 Penny

2. Cevabın birçok kişi tarafından 100 olduğu düşünülse de bu doğru değil. 5 adet makine, yapımı 5 dakika süren bir üründen 5 adet üretebiliyorsa orantıyla 100 adet makine de 100 tane ürünü eş zamanlı olarak çalışarak 5 dakika içerisinde üretebilir.

3. Birçok kişi yarısı dediği için 48'i ikiye bölerek cevabı 24 gün olarak bulur. Fakat bu da doğru bir cevap değil. Çünkü burada cevabı bulmak için çiçeklerin büyümesine oran olarak bakmak gerekiyor. Cevap kaç olursa olsun fark etmeksizin çiçeklerle tam kaplanmadan bir önceki gün yarısı oranında dolmuştu. Bu nedenle cevap 48-1= 47 şeklindedir.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en kısa IQ testi sorularından doğru olarak cevapladınız sorular var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.