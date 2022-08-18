Dünyanın en hızlı uçağı Boom Overture, seyahat sürelerini kısaltıyor!

Boom Supersonic tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı uçağı olan Overture, yolculukları değiştirecek bir adım atıyor. American Airlines, 2029'da hizmete girecek 20 yeni Overture yolcu uçağı anlaşması imzaladı. Seyahatler için yeni bir dönem başlatacak olan Overture, birçok avantajıyla gelecek. İşte detaylar!

İstanbul- New York 4 saat sürebilir

Söz konusu uçuş olduğunda pek çok kişinin şikayet ettiği şey, uçakta uzun süre kalmak oluyor. ABD'li uçak üreticisi Boom Supersonic ise Overture jetiyle bu sorunu çözmeye hazırlanıyor. 2003 yılında Concorde'un emekliye ayrılmasından sonra yaklaşık 20 yıldır ticari süpersonik bir seyahat gerçekleşmedi. Ancak bu durum çevre dostu Overture ile değişecek gibi görünüyor.

İki katı hızda taşımaya hazırlanan Concorde'un oğlu Overture, su üzerinde uçarken ses hızından olarak 1.7 Mach hıza ulaşıyor. Bu da saatte 2 bin kilometreye denk geliyor. Ayrıca dört kanatlı motoruyla yolcuların seyahat sürelerini oldukça azaltacak.

Trafikte yeni dönem: Yolcu ve taşıt kuralları değişti

Test sonuçları başarılı olduğu takdirde yolcu uçakları kullanılabilir hale gelecek. Bu durum özellikle seyahat sürelerinin kısalmasına yardımcı olacak. En merak edilen soru ise seyahat süreleri ne kadar olacak. İstanbul-New York arası 8 bin kilometre ediyor. Hesaplamalara göre yeni dönemle birlikte İstanbul-New York arası 4 ya da 5 saate düşebilir. Ayrıca New York-Londra arası normalde yaklaşık 7 saat sürerken Overture ile seyahat süresi 3.5 saat sürecek.

Uçağın ilk uçuşu için ise hedef 2026 olarak yer alıyor. İlk insanlı test uçuş tarihi ise 2029'u gösteriyor. Ayrıca uçağın 65 ile 80 birinci sınıf yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı da ifade ediliyor. Bunlarla birlikte Overture, yüzde 100 çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen uçak, uçak yakıtı ile çalışıyor.

Güncellenen tasarımı sıcaklığı ve ağırlığı dengede tutacak şekilde yer alıyor. Boom Supersonic, daha küçük motorlar için itme gereksinimini de azaltacağını belirtiyor. Böylece uçağın daha sessiz çalışması mümkün olacak. Dünyada 600'den fazla rotada uçmak için tasarlanan uçağın gövde boyutu, önden arkaya gittikçe inceliyor. Bu da sürtünmeyi en aza indirerek yakıt verimliliğini üst düzeye çıkarıyor.

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