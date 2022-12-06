Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu. Bununla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan araçlar da açıklandı.

Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın askeri alanda en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Öyle ki genel sıralamada ilk 10'da gösterilse de birçok spesifik alanda ilk 3 içerisinde bulunuyor. Bugün ise Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç uçak ve helikopter olduğu ve de dünya sıralaması açıklandı.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç uçak ve helikopter var?

FlightGlobal tarafından yapılan ve paylaşılan araştırmada dünyada askeri amaçlarla en çok kullanılan hava araçları ve de alanlarında en güçlü ülkeler yer aldı. Burada Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak ve helikopter sayıları da paylaşıldı.

Fakat bu paylaşımın günümüz gerçekliğin biraz dışına çıktığını belirtelim. Zira onlarca yıldır yapılan ve ülkelerin askeri güçlerini ortaya koyan bu araştırmalar 2022 yılına gelmiş olmamıza rağmen hala insansız hava araçlarını ve birçok alanda uçak-helikopter benzeri araçlara üstün gelebilen kabiliyetlerini yok sayıyor.

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Yine de bütün ülkelerin envanterlerinde yer alan hava araçlarını kullanım alanlarına kadar gösterdiği için objektifliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Haberimizde Türkiye'nin de yer aldığı sıralamaları ve TSK envanterindeki tüm hava araçlarını paylaşıyoruz. Diğer ülkeleri ve araştırmanın tamamını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Savaş uçağı