Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Teknoloji Haberleri
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu. Bununla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan araçlar da açıklandı.
Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın askeri alanda en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Öyle ki genel sıralamada ilk 10'da gösterilse de birçok spesifik alanda ilk 3 içerisinde bulunuyor. Bugün ise Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç uçak ve helikopter olduğu ve de dünya sıralaması açıklandı.
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç uçak ve helikopter var?
FlightGlobal tarafından yapılan ve paylaşılan araştırmada dünyada askeri amaçlarla en çok kullanılan hava araçları ve de alanlarında en güçlü ülkeler yer aldı. Burada Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak ve helikopter sayıları da paylaşıldı.
Fakat bu paylaşımın günümüz gerçekliğin biraz dışına çıktığını belirtelim. Zira onlarca yıldır yapılan ve ülkelerin askeri güçlerini ortaya koyan bu araştırmalar 2022 yılına gelmiş olmamıza rağmen hala insansız hava araçlarını ve birçok alanda uçak-helikopter benzeri araçlara üstün gelebilen kabiliyetlerini yok sayıyor.
Bayraktar Kızılelma, tekerini yerden kesti!
Yine de bütün ülkelerin envanterlerinde yer alan hava araçlarını kullanım alanlarına kadar gösterdiği için objektifliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Haberimizde Türkiye'nin de yer aldığı sıralamaları ve TSK envanterindeki tüm hava araçlarını paylaşıyoruz. Diğer ülkeleri ve araştırmanın tamamını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Savaş uçağı
Özel görev Tanker uçak Nakliye uçağı Atak helikopteri Eğitim uçağı/helikopterleri Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan tüm uçak ve helikopterler şu şekilde: Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD2,74019Çin1,57111Rusya1,5119Hindistan6945Kuzey Kore5724Güney Kore4923Pakistan4473Sudi Arabistan3643Mısır3382Tayvan2282Diğer5,69639Toplam14,713100
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD77439Japonya1648Rusya1327Çin1146Hindistan714Fransa462Brezilya412Almanya412Avustralya311Güney Kore301Diğer 56628Toplam2,010100
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD62777Sudi Arabistan223Rusya202Fransa182İsrail111Singapur111İtalya101Birleşik Krallık91İran71Türkiye71Diğer7710Toplam819100
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD98223Rusya44510Çin2867Hindistan2536Brezilya1253Fransa1253İran852Türkiye812Kolombiya772Endonezya661Diğer1,77541Toplam4,300100
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD5,46327Rusya1,5438Çin9125Hindistan8054Güney Kore7394Japonya5543Türkiye4742Fransa4352İtalya4002Mısır3131Diğer8,30842Toplam19,946100
ÜlkeAktif sayıPayı (yüzde)ABD2,66023Pakistan5515Rusya5225Japonya4254Çin3993Hindistan3533Mısır3413Güney Kore2893Türkiye2772Birleşik Krallık2472Diğer5,41947Toplam11,483100
TipAktif KullanımdaSipariş verildiHAVA KUVVETLERİSavaş UçağıF-4E48F-16C157Özel Görev737 (AEW)4C160 (EW1CN235 (MPA)1CN235 (Recce)1Global 6000 (Recce)4Tanker UçağıKC-135R7Nakliye UçağıA400M91C-130B/E17CN23541Atak HelikopteriH215M/AS53221S/T-706UH-1H57Eğitim Uçağı/HelikopteriF-16C/D86Hurkus B114+40KT-1T3915MFI-39552NF-5A/B19SF-26035T-3868KARA KUVVETLERİSavaş UçağıHurkus C12+12Özel GörevKing Air 350 (Recce)5Nakliye UçağıBeechcraft Baron5Cessna 4213King Air 2004Atak HelikopteriAH-1P/S/W53Bell 20569CH-47F11H215M/AS53227OH-583S/T-705631T129545+31UH-1H86Eğitim Uçağı/HelikopteriBell 20622DENİZ KUVVETLERİÖzel GörevATR 72 (MPA)2CN235 (MPA)6Nakliye UçağıATR 722Atak HelikopteriBell 21213S-7024
Türk Hava Kuvvetleri Türkiye Teknoloji Haberler
Özel görev
Tanker uçak
Nakliye uçağı
Atak helikopteri
Eğitim uçağı/helikopterleri
Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan tüm uçak ve helikopterler şu şekilde:
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022