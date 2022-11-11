Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX iflas etti! Bitcoin çakıldı
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Kripto paralarda yaşanan düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX de iflas ettiğini açıkladı.
Kripto para borsasında son aylarda yaşanan düşüşün önüne geçilemedi. Öyle ki 1 yıl önce 70 bin dolara dayanan Bitcoin bugün itibariyle 15 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bununla birlikte dünyaca ünlü kripto para borsası FTX de iflas ettiğini açıkladı. Şirketin CEO'su da istifa etti. İşte detaylar…
Kripto para borsası FTX, iflas bayrağını çekti!
Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, bugün ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 30 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried ise tüm sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıkladı. Platform şu anda likidite sorunu nedeniyle birçok kullanıcının hesaplarındaki kripto parayı çekmesine izin vermiyor.
Sam Bankman-Fried tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şunlar söylendi:
"Üzgünüm. En büyük şey bu. Batırdım. Daha iyisini yapmalıydım. Ayrıca daha erken iletişim kurmalıydım. Açıkça, olası Binance anlaşması süresince ellerim bağlıydı. Özellikle halka açık bir şekilde söylememe izin verilmedi ama tabii ki en başında orada olmamız benim sorumluluğumdu."
Şirketin yeni CEO'su John J. Ray şu açıklamayı yaptı:
"Her çalışanın, müşterinin, alacaklının, sözleşme tarafının, hissedarın, yatırımcının, hükümet yetkilisinin ve diğer paydaşların bu olayı titizlik ve şeffaflıkla yürüteceğimizden emin olmasını istiyorum"
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Şirket tarafından yapılan basın açıklamasını ise aşağıda paylaştığımız Tweet'te bulabilirsiniz.
Kripto paraların güncel değerleri şu şekilde:
BTC/USDT: 16 bin 589 dolar
ETH/BUSD: 1.248 dolar
ADA/BUSD: 0.3526 dolar
SOL/BUSD: 16.55 dolar
XRP/BUSD: 0.38130 dolar
DOGE/BUSD: 0.08486 dolar
AVAX/BUSD: 14.42 dolar
SHIB/BUSD: 0.00000983 dolar
MATIC/BUSD: 1.03 dolar
DOT/BUSD: 5.71 dolar
XLM/BUSD: 0.09450 dolar
LINK/BUSD: 6.83 dolar
UNI/BUSD: 5.78 dolar
XMR/BUSD: 126 dolar
NEAR/BUSD: 2.13 dolar
MANA/BUSD: 0.4934 dolar
ATOM/BUSD: 11.56 dolar
VET/BUSD: 0.02118 dolar
FLOW/BUSD: 1.25 dolar
SAND/BUSD: 0.6215 dolar
THETA/BUSD: 0.945 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.
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