Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX iflas etti! Bitcoin çakıldı

Kripto paralarda yaşanan düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX de iflas ettiğini açıkladı.

Kripto para borsasında son aylarda yaşanan düşüşün önüne geçilemedi. Öyle ki 1 yıl önce 70 bin dolara dayanan Bitcoin bugün itibariyle 15 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bununla birlikte dünyaca ünlü kripto para borsası FTX de iflas ettiğini açıkladı. Şirketin CEO'su da istifa etti. İşte detaylar…

Kripto para borsası FTX, iflas bayrağını çekti!

Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, bugün ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 30 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried ise tüm sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıkladı. Platform şu anda likidite sorunu nedeniyle birçok kullanıcının hesaplarındaki kripto parayı çekmesine izin vermiyor.

Sam Bankman-Fried tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Üzgünüm. En büyük şey bu. Batırdım. Daha iyisini yapmalıydım. Ayrıca daha erken iletişim kurmalıydım. Açıkça, olası Binance anlaşması süresince ellerim bağlıydı. Özellikle halka açık bir şekilde söylememe izin verilmedi ama tabii ki en başında orada olmamız benim sorumluluğumdu."

2) I also should have been communicating more very recently. Transparently–my hands were tied during the duration of the possible Binance deal; I wasn't particularly allowed to say much publicly. But of course it's on me that we ended up there in the first place. — SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

Şirketin yeni CEO'su John J. Ray şu açıklamayı yaptı:

"Her çalışanın, müşterinin, alacaklının, sözleşme tarafının, hissedarın, yatırımcının, hükümet yetkilisinin ve diğer paydaşların bu olayı titizlik ve şeffaflıkla yürüteceğimizden emin olmasını istiyorum"

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Şirket tarafından yapılan basın açıklamasını ise aşağıda paylaştığımız Tweet'te bulabilirsiniz.

Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm — FTX (@FTX_Official) November 11, 2022

Kripto paraların güncel değerleri şu şekilde:

BTC/USDT: 16 bin 589 dolar

ETH/BUSD: 1.248 dolar

ADA/BUSD: 0.3526 dolar

SOL/BUSD: 16.55 dolar

XRP/BUSD: 0.38130 dolar

DOGE/BUSD: 0.08486 dolar

AVAX/BUSD: 14.42 dolar

SHIB/BUSD: 0.00000983 dolar

MATIC/BUSD: 1.03 dolar

DOT/BUSD: 5.71 dolar

XLM/BUSD: 0.09450 dolar

LINK/BUSD: 6.83 dolar

UNI/BUSD: 5.78 dolar

XMR/BUSD: 126 dolar

NEAR/BUSD: 2.13 dolar

MANA/BUSD: 0.4934 dolar

ATOM/BUSD: 11.56 dolar

VET/BUSD: 0.02118 dolar

FLOW/BUSD: 1.25 dolar

SAND/BUSD: 0.6215 dolar

THETA/BUSD: 0.945 dolar

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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