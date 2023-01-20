Dünyanın en büyük hidrojen yakıt hücreli uçağı havalandı!

ZeroAvia tarafından üretilen HyFlyer II, dünyanın en büyük hidrojen yakıt hücreli uçağı olma ünvanını da elinde bulunduruyor.

Kara, hava ve deniz taşıtları artık yavaş yavaş fosil yakıtlara veda ediyor. Bu konuda yeni adımlar atan üreticiler artık alternatif aktarma organlarına yönelmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de hidrojen yakıt hücreli araçlar oluyor. ZeroAvia isimli şirketin yeni modeli de bu konuda önemli bir mihenk taşını oluşturuyor.

Hidrojen yakıt hücreli HyFlyer II ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Elektrikli uçak üreticisi ZeroAvia, HyFlyer II isimli modelinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. İngiltere'deki Cotswold Havalimanı'ndan kalkış yapan ve uçuşunu gerçekleştiren HyFlyer II, dünyanın en büyük hidrojen-elektrikli uçağı olma ünvanını da elinde bulunduruyor.

2021 yılından bu yana HyFlyer II projesi üzerinde çalışan ZeroAvia, yapılan test uçuşu ile birlikte hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip uçağını ilk kez havalandırdı. Projenin son halinde uçağın her iki kanadında 600 kW'lık elektrikli motorları yer alacak. Bunun yanı sıra uçakta 100 kilograma kadar sıkıştırılmış hidrojen depolanacak. Uçakta aynı zamanda güvenlik esaslı yedek lityum-iyon bataryalara da yer verilecek.

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Geçtiğimiz gün yapılan testlerde ise sadece bir kanatta elektrik motoru yer alırken diğer tarafta ise uçağın orijinal Honeywell TPE-331 motoru görev yaptı. Prototipin sorunsuz bir şekilde görevini yerine getirmesinin ardından, ilerleyen dönemde çift elektrik motorlu testlerin yapılması planlanıyor.

ZeroAvia, 2024 yılına kadar 480 kilometre menzile sahip 19 koltuklu uçakları piyasaya sürmeyi planlıyor. 2026 yılına gelindiğinde ise 40 ila 80 koltuklu uçaklarda 1.100 kilometre menzile ulaşmayı hedefliyor. Şirket daha sonrasında ise güçleri 2 ile 5 MW arasında değişen 90 yolcu kapasitesine sahip uçaklar üretmek istiyor.

Elektrik motorlu uçak şirketi şimdiye kadar birçok önemli şirketten yatırım almış durumda. Bu şirketler arasunda AP Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Horizons Ventures, Summa Equity, American Airlines ve Shell Ventures bulunuyor. ZeroAvia önümüzdeki dönemde birçok şirketin motor üreticisi olma hedefinde.

Görünen o ki hidrojen yakıt hücresi teknolojisi geleceğimizin bir parçası olacak. Peki siz yeni hidrojen yakıt hücreli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.