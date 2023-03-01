Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Türkiye'ye geliyor!

Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan BYD, uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye pazarına giriyor.

Söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda pek çoğumuzun aklına gelen ilk marka kuşkusuz Tesla'dır. Elon Musk'ın kurduğu şirket, adeta modern elektrikli araçların mucidi konumunda. Ancak Tesla'nın kendi alanında en başarılı şirket olmadığını biliyor muydunuz? Dünyanın en çok araç satan ve dolayısıyla en büyük elektrikli otomobil üreticisi unvanına sahip firması Çinli BYD. Şimdi ise bu üretici, yeni distribütörüyle Türkiye pazarına giriyor.

Uygun fiyatlı BYD modelleri Türkiye'de büyük fark yaratabilir!

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye, elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için el sıkıştı. 14 yıldır Toyota, 2016'dan bu yana Lexus'un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten şirket, bu anlaşma sayesinde BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, özellikle de "blade batarya" teknolojisiyle öncü rol oynuyor. Şirket aynı zamanda kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi.

Tesla'yı solladı! İşte en büyük elektrikli otomobil üreticisi

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD'nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

"BYD, ALJ'nin köklü deneyimi ile Türkiye'de önemli bir konuma sahip olacak"

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt ise, son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye'nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını belirterek, "ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

ALJ'nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD'nin elektrikli modellerinin, Türkiye'deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz" dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BYD'nin uygun fiyatlı otomobilleri Asya pazarında gösterdiği başarıyı ülkemizde de gösterecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.