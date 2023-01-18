Dünyanın en büyük elektrikli feribotu yola çıkmaya hazır!

Fosil yakıtlar artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Elektrikli otomobiller yaygınlaşırken, elektrikli uçaklar da kendisini göstermeye başladı. Emisyon anlamında çevreye en çok zarar veren bir diğer sektör olan denizicilikte de elektrikli araçlar için harekete geçilmiş durumda.

Elektrikli feribot 2 bin 100 yolcu ve 226 araç kapasitesine sahip

Avustralyalı bir yüksek hızlı feribot üreticisi olan Incat Tasmania, dünyanın en büyük elektrikli feribotu ünvanını eline geçirecek olan 148 metrelik Utility Ro-Pax'ı teslim etmeye hazır. 2 bin 100 yolcu kapasitesinin yanı sıra otomobil de taşıyabilen yeni feribot, sipariş alınması durumunda iki yıl içerisinde teslim edilebilecek.

Revolution Design tarafından tasarlanan ve Incat tarafından inşa edilen feribot, gövdenin altındaki iki 5 ve 9 MW'lık iki elektrik motoruyla hareket ediyor. 2 bin 100 yolcu ve 226 araç taşıyabilen feribotun maksimum hızı ise 46 km/s olarak açıklandı. Feribotun menzili ise 185 kilometre.

Bilim dünyası şokta! Güneş'i karartmak için harekete geçildi

Incat tarafından üretilen yeni elektrikli feribot Buquebus adlı şirket tarafından Arjantin ile Uraguay arasında yolcu taşımak için kullanılacak. İlk etapta LPG ile çalışması planlanan feribot, daha sonrasında çevresle faktörler de göz önünde tutularak tamamen elektrikli olarak üretildi.

Incat şirketinin kurucus Robert Clifford, yeni elektrikli feribotlarının sektörde bir devrim yaratacağına inanıyor. Clifford, elektrikli feribot üretmenin herhangi ekstra bir maliyet oluşturmadığının altını çiziyor. 500 tonluk ekipman ve yakıt deposunun yerini alan 400 tonluk bir batarya sayesinde ağırlık dezavantajı yaşamadıklarını dile getiren Clifford, çelik yerine alüminyum kullanımının da önemli avantaj yarattığını ifade etti.

Çevre kirliliğinin önemli oranda yükseldiği günümüzde özellikle büyük gemilerin emisyon değerleri göz korkutuyor. İlerleyen dönemde elektrikli hava ve deniz araçlarının sayısının artış göstermesini umuyoruz. Peki siz yeni elektrikli deniz aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.