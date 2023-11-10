Steam'e erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Oyuncular tarafından yapılan paylaşımlara göre masaüstü programı üzerinden platforma bağlanılamıyor.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam çöktü mü?

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, kısa süre önce çöktü. Oyuncular, platforma erişim sağlanamadığına dair şikayetlerde bulunmaya başladı ve internet üzerinde "Steam çöktü mü?" şeklinde aramalar yapılmaya başlandı.

Steam çöktü mü?

Steam'e bugün (9 Kasım) saat 22.20 saatlerinden itibaren erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Oyuncular tarafından yapılan paylaşımlara göre masaüstü programı üzerinden platforma bağlanılamıyor.

Web sitelerin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrim içi bir platform olan Downdetector'e göre Steam'e hem Türkiye hem de dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Dijital oyun mağazasının yaşanılan sorunu kısa süre içerisinde çözmesi bekleniyor.

Steam'de artık sahip olduğunuz oyunları gizleyebileceksiniz!

Steam'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'e erişim sağlayabiliyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.