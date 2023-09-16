Dünyanın En Büyük Cep Telefonu Koleksiyonu Sergileniyor

Koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğlu'na ait 2 bin 779 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu, Guinness Rekorlar Kitabı'nın rekorunu kırmıştı. Şimdi de 3 bin 414 telefon ile yeniden rekora koşan Karagüdekoğlu, koleksiyonunu MOBISAD-IMEX Fuarı'nda sergiliyor.

Cep telefonu teknik servis sahibi ve teknisyen Ekrem Karagüdekoğlu, geçmişten günümüze satamadığı telefonları koleksiyon haline getirme kararı verdi. Yıllardır biriktirdiği, 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu ile 2021 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'nın rekorunu kıran Karagüdekoğlu, şimdi de 3 bin 414 telefon ile rekora koşuyor. Bir kez daha rekor kırmak üzere yola çıkan Karagüdekoğlu, 14-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen MOBISAD-IMEX Fuarı'nda telefon koleksiyonunu sergiliyor.

'ACUN ILICALI VE AZİZ YILDIRIMIN TELEFONLARI DA KOLEKSİYONDA'

Koleksiyondaki en eski telefonlar ise 1985-1990'dan kalma. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın kullandığı 3 bin 200 dolarlık eski şahsi telefonu da bu koleksiyonda yer alıyor. 2000'li yılların başına ait, Aziz Yıldırım'ın kullandığı ama şahsi olmayan, Fenerbahçe için üretilmiş telefon da sergide yerini alıyor.

'MÜZE AÇMAK İSTİYORUM'

Koleksiyonuna fuara gelenler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Ekrem Karagüdekoğlu, '1997'den beri cep telefonu teknik servisiyim. Zamanla satamadığım telefonlar oldu. Bunlar çoğalınca da bunu bir dünya rekoruyla taçlandırarak ülkemize bir ödül de ben kazandırayım dedim. Böylece bir Guiness rekorumuz oldu. Bu ilk sergim oluyor. İnşallah bunu bir müze olarak taçlandırmayı da hedefliyorum' dedi.

'KOLEKSİYONDA BENDEN ÇOK YER GEZMİŞ TELEFON VAR'

Telefonların hepsinin kendisi için özel olduğunu belirten Karagüdekoğlu, 'Örneğin koleksiyonumun içinde İtalya'dan aldığım telefon var. İtalya'dan aldığım telefonun sahibine dedim ki 'bana şöyle bir telefon lazım'. O da Japonya'daki arkadaşına haber veriyor. Japonya'daki arkadaşı ihaleye giriyor ve telefonu alıyor. Oradan telefon Almanya'ya gidiyor. İtalya'ya gidiyor. İtalya'dan, Almanya'daki arkadaşıma gidiyor. Sonunda da Manisa'daki arkadaşımı alıp telefonu buraya getiriyor. Yani buraya gelebilmek için öyle uzun yolculuk yapmış, benden çok dolaşmış telefon var' şeklinde konuştu.

'SERGİYİ GÖRÜNCE GEÇMİŞE DÖNMEK İSTEDİM'

Sergiyi incelemeye gelen Adnan Şahar ise şöyle konuştu:

'Bu sergi bana eski günleri hatırlattı. Eskiden kullandığım telefonları da burada buldum. Bazılarını da hatırlamaya çalıştım. Çünkü bunlar bayağı eski. Burayı görünce hüzünlü hissettim ve keşke geçmişe dönsem, bu telefonlara dönsem dedim.'