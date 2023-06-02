Dünyanın en büyük arkeoloji gemisi Antalya'da sefere çıktı

Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olan UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi, törenle ilk seferini gerçekleştirdi. Gemide yüksek teknoloji kullanılarak su altı arkeolojisi çalışmaları yapılacak.

Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi törenle ilk seferini gerçekleştirdi.

Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı tamamlanan, 38 metrelik "UPL Tarım" isimli geminin ilk görevi için Setur Marina'da tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptığı konuşmada, 2,5 milyon avroya mal olan geminin Türkiye'nin su altı kazı ve araştırma çalışmaları için tasarlandığını söyledi.

Dünya standartlarında gemiye sahip olmak için iki yıldır çalışma yürüttüklerini anlatan Öniz, "Mersin ve Antalya kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik su altı araştırmalarını ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi, modern ve yüksek teknolojili gemiye ihtiyacımız vardı. Yıllardır böyle bir anı bekliyorduk. Su altı arkeologlarının rüyasıydı böyle bir gemi. Çünkü hakikaten hem ebat olarak dünyanın en büyüklerinden hem de teknolojik olarak muhtemelen dünyanın en iyi arkeolojik gemisi diyebiliriz." diye konuştu.

Öniz, geminin sadece Akdeniz Üniversitesinin değil, Türkiye'deki tüm su altı arkeolojisiyle ilgili faaliyet gösteren üniversitelerin, UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) kanalıyla gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanılacağını vurguladı.

"Gemimizde 4 robot olacak"

Gemide yüksek teknolojinin kullanıldığını belirten Öniz, şöyle konuştu:

"Gemimizde 500 metreden üç boyutlu görüntü alabilen sistem var. Bu sistem sayesinde deniz tabanında bugüne kadar belgeleyemediğimiz derin sularda yatan atıkları bulabileceğiz. Büyük ekranlı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra deniz tabanında gemi hareket halinde çalışırken dip sonardan elde edilen görüntüyü araştırmacılarımız takip edilebilecek. Eğer bu görüntüler arkeolojik potansiyel içeriyorsa o derinliğe robot indirip görüntü alabileceğiz. Gemimizde 4 robot olacak. Biraz daha derin sularda artık çalışmalarımızı yalnızca dalgıçlar tarafından değil, robotlar aracılığıyla yapabileceğiz. Bunu dünyada yapabilen birkaç ülke arasındayız."

Geminin hibrit yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Öniz, makineleri haricindeki tüm elektriğin üzerindeki güneş enerjisi panellerinden karşılanacağını, ayrıca gemide 5 kişilik basınç odası bulunduğunu bildirdi.

Öniz, su altı kazıları arasında 2018'de tespit ettikleri 3 bin 600 yaşındaki Kumluca Orta Tunç Çağı batığı kazısının önemine işaret ederek gemi sayesinde 50 metre derinlikteki batığı da ortaya çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu da Antalya'da su altı arkeolojisi araştırmasına katkı sağlayacak geminin Akdeniz'deki yer altı kaynaklarını ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu söyledi.

UPL Tarım Türkiye Müdürü Murat Yahyaoğlu ise önemli bir projeyi desteklemekten onur duyduklarını ve katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.