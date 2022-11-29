Dünyanın en büyük aktif yanardağı patladı!

Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, 38 yıl sonra tekrar patladı. Yetkililere göre lav akış hızı her an değişebilir.

Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, 1984 yılından bu yana ilk kez patladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğiyle ilgili olarak ada sakinlerine uyarıda bulundu. İşte detaylar!

Mauna Loa, 38 yıl sonra ilk kez patladı

Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, 38 yılın ardından ilk kez patladı. Patlamanın ardından çıkan lavlar, şimdilik dağın zirvesinde akıyor. Ancak dağ çevresinde yer alan sakinler, külün yağma ihtimaline karşılık uyarıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, durumun her an değişebileceğini belirtti. Merkez, volkanın uyarı sesini ise en yüksek seviyeye çıkardı. Bununla birlikte 23.30 sularında patlayan yanardağla ilgili acil durum yetkilileri, herhangi bir tahliye emrinin olmadığını ve yerleşim alanlarının etkilenmesinin olası olmadığını söylüyor.

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Hawaii Volkanları Ulusal Parkı'nda yer alan Mauna Loa, ABD'nin Büyük Ada'sının yarısını kaplıyor. Volkan ise deniz seviyesinden 13.679ft (4.169m) yükselir. Ayrıca 2 bin mil kareden fazla bir alana yayılır. Tüm bunlarla birlikte gelen bilgilere göre büyük patlamadan sonra artçı depremler meydana geldi. Sağlık yetkilileri, Hawaii Ada'sının hava kalitesinin izlendiğini ve şimdilik durumda olduğunu söyledi.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı, önlem olarak adada iki sığınak açtı. Ancak lavların yerleşim yerine tehdit etmediği biliniyor. En son 1984 yılının mart ve nisan aylarında patlayan yanardağ, adanın en büyük şehri olan Hilo'nun 8.05 km yakınına bir lav akışı gönderdi.

Tüm bunlarla birlikte ajans, Mauna Loa'nın kaydedilen tüm patlamalarının yaklaşık yarısının zirveyle sınırlı kaldığını söyledi. Bu yanardağ, yüksek oranda lav püskürtme eğiliminde. Bundan dolayı da volkan, dik yamaçlardan indiği takdirde tehlikeli olabilir.

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