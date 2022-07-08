Dünyanın dört bir yanından Ukrayna'ya dron desteği!

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken insansız hava araçlarının önemi gün geçtikçe artıyor. İnsansız hava araçlarının aktif olarak kullanıldığı savaş artık farklı bir boyut kazanmış durumda. Her iki ülke de insansız hava araçları filosunu genişletmeye çalışırken dünyanın dört bir yanından birçok insan bu konuda Ukrayna'ya yardımcı olmak için bir araya geliyor.

İnsanlar kendi dronlarını Ukrayna ordusuna teslim ediyor

Savaşta Ukrayna'ya yardımcı olabilmek adına birçok insan bireysel olarak kullandıkları araçları Ukrayna ordusuna gönderiyor. Ukrayna ayrıca TB2 SİHA'lardan daha çok almak adına bir kampanya da başlatmış durumda.

Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Küçük insansız hava araçlarının savaşta oldukça yararlı olduğu belirtiliyor. Hatta öyle ki devletler bu tür dronlara karşı koymak için çeşitli taktikler geliştirmeye başlamış durumda. Ukrayna, bu süreçte binlerce çok amaçlı ve ticari İHA toplamayı hedefliyor.

Ukrayna, toplanan para ile 2 adet askeri İHA satın alabildiklerini açıkladı. Ayrıca dünyanın dört bir yanında onlarca küçük dronun ülkeye gönderildiği belirtiliyor. Hobi ve ticari amaçlı kullanılan dronlar, savaş alanında etkinliğini çoktan kanıtladı.

En küçük insansız hava araçları bile sahada veri toplamak, düşman birliklerinin yerini tespit etmek ve topçu ateşini yönlendirmek için kullanılıyor. Bu tür dronlar ile tüm cephede hava istihbaratı sağlanabiliyor. Toplanan bilgiler ise en kısa zamanda üst kademelerle paylaşılıyor.

Bu küçük insansız hava araçlarının kullanımı o kadar yaygınlaştı ki dünyanın en büyük dron üreticilerinden olan DJI, bu bölgelerdeki satışlarını durdurmuş durumda. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafından aktif şekilde kullanılan dronlar savaşın gidişatında önemli rol oynuyor.

Bakalım her iki ülke arasındaki bu insansız hava aracı yarışı nereye kadar devam edecek? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumşlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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