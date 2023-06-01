Dünyada Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Rekor Büyüme Gösterecek

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesi bu yıl 440 gigavatla rekor büyüme gösterecek. Bu artışın yüzde 65'i güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak. Rüzgar enerjisinde son birkaç yıldır yaşanan aksama bu yıl aşılacak ve karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artışla 107 gigavat ilave kapasite devreye alınacak. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı çeken Çin, bu alandaki liderliğini güçlendirecek.

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl 440 gigavatla rekor büyüme göstereceği ve bu artışın yüzde 65'inin güneş enerjisi santrallerinden sağlanacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi raporuna göre, politikaların hızlanması, yüksek fosil yakıtları ve enerji güvenliği endişelerine bağlı olarak, bu yıl yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artacak.

Rapordaki ana senaryoya göre, yenilenebilir enerjide bu yıl beklenen 440 gigavatlık artış, yıllık bazda bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme olacak. Temiz enerjideki devreye alınacağı öngörülen yeni kapasite ise Almanya ve İspanya'nın toplam elektrik kurulu gücünün üzerinde.

Güneş enerjisindeki yeni kapasite, bu yıl yenilenebilir enerjideki toplam kapasite artışının yüzde 65'ini oluştururken, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle özellikle çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumu büyümenin itici gücü olacak.

Rüzgar enerjisinde son birkaç yıldır yaşanan aksama bu yıl aşılacak ve karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artışla 107 gigavat ilave kapasite devreye alınacak. Böylece, rüzgar enerjisinde tüm zamanların en yüksek kapasite artışı bu yıl görülecek.

Gelecek yıl ise güneş enerjisindeki büyümenin devam etmesi, politikaların hızla hayata geçmemesi ihtimali nedeniyle rüzgar enerjisindeki büyümenin 2023'teki seviyenin yüzde 5 altında kalması bekleniyor. Bu kapsamda, gelecek yıl da ana senaryoda dünyada 450 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kapasitesi devreye girecek.

Bu yıl ve 2024'teki öngörülen büyümeyle, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 4 bin 500 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasite, ABD ve Çin'in toplam elektrik kapasitesine eşit seviyede.

Dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı çeken Çin, bu alandaki "tartışmasız lider" pozisyonunu güçlendirecek. Çin, 2024'te kara rüzgar enerjisi kapasitesindeki büyümenin yüzde 60'ını, deniz üstü rüzgar enerjisinde yüzde 70'ini ve güneş enerjisinde yüzde 50'sini oluşturacak.

ABD, Avrupa ve Hindistan da bu yıl ve 2024'te yenilenebilir enerjide yüksek kapasite artışlarının görüleceği bölgeler olacak.

Raporda yer alan hızlandırılmış senaryoya göre ise daha iddialı politikaların uygulanması durumunda, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın bu yıl 500 gigavata, 2024'te ise 550 gigavata ulaşabileceği hesaplanıyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş ve rüzgarın yeni küresel enerji ekonomisinin hızla genişlemesine öncülük ettiğini belirtti.

Bu yıl dünya elektrik sistemlerine rekor düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesi ekleneceğini dile getiren Birol, şunları kaydetti:

"Bu kapasite, Almanya ve İspanya'nın toplam kurulu gücünden fazla. Küresel enerji krizi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece daha temiz değil, aynı zamanda daha güvenli ve uygun fiyatlı olduğunu gösterdi. Hükümetler, bu kaynakları daha hızlı devreye alma çabasıyla enerji krizine cevap veriyor. Ancak daha güçlü bir büyüme elde etmek bazı temel zorlukların de ele alınması anlamına geliyor. Politikaların değişen piyasa koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin muazzam potansiyelinden tam olarak faydalanabilmemiz için elektrik şebekelerinin kapasitesini artırmamız ve genişletmemiz gerekiyor."