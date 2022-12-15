Dünyada güneş enerjisi yarışı başladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde yeni bir enerji yarışı başladı. Türkiye de bu rekabetin içerisinde. İşte en çok güneş enerjisi üreten ülkeler...

Tüm dünya artık fosil yakıtları geride bırakma kararı aldı. Bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelecek. Tabii bu dönüşüm kısa sürede gerçekleşmiyor. Avrupa ve ABD'nin planları genelde 10 yıllık projektör üzerine. Hindistan gibi Asya ülkeleri ise elini biraz daha hızlı tutmak istiyor. İşte En çok güneş enerjisi üreten ülkeler…

En çok güneş enerjisi üreten ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında güneş panellerine yatırım yapanlar ve kullananlar arasında Türkiye ilk 10 yerleşiyor. Türkiye, panel üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada. Fakat etkin şekilde kullanıma baktığımızda ancak 16. sıraya yerleşebildiğini görüyoruz.

Tüm dünya ülkelerinin halihazırda kurulu güneş enerji panellerine baktığımızda 306 bin 973 MW üretim ile ilk sıraya Çin yerleşiyor. Hemen ardında ise 95 bin 209 MW ile ABD ve 74 bin 191 MW ile Japonya yer alıyor.

Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

En çok güneş enerjisi üreten ülkeler:

Çin: 306,973 MW

ABD: 95,209 MW

Japonya: 74,191 MW

Almanya: 58,461 MW

Hindistan: 49,684 MW

İtalya: 22,698 MW

Avustralya: 19,076 MW

Güney Kore: 18,161 MW

Vietnam: 16,660 MW

İspanya: 15,952 MW

Fransa: 14,718 MW

Hollanda: 14,249 MW

Brezilya: 13,708 MW

Birleşik Krallık: 13,689 MW

Ukrayna: 8,062 MW

Türkiye: 7 bin 960 MW

En çok güneş enerji paneli üreten ülkeler:

Çin: 124 bin MW

Vietnam: 14 bin MW

Güney Kore: 9 bin 200 MW

Türkiye: 7 bin 960 MW

Malezya: 7 bin 400 MW

ABD: 5 bin 700 MW

Yukarıda paylaştığımız listeler 2021 ve 2022 yıllarının verilerini içeriyor. Buna göre, Türkiye'nin güneş paneli kurulumu ve üretimi konusunda geride kaldığını görüyoruz. Fakat en çok güneş paneli üreten ülkeler içerisinde 4. sırada yer alıyor.

Tabii şu anda bu üretimin önemli bir kısmı ihraç ediliyor. Ancak büyük bir ivmeyle güneş paneli üretimi arttığı için oldukça umut vadeden 2030 yılı hedefleri görüyoruz. Zira 7 yılın sonunda Türkiye'deki yenilebilir enerji kaynaklarının o günün ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayacak seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

Bu noktada 41 GW Güneş, 33 GW rüzgar, 32 GW de Hidro-elektrik enerji olacak. Diğer kaynaklar arasında ise 5'er GW ile kömür ve biyokütle, 4 GW de jeotermal enerji enerji yer alacak. Güneş paneli ihracatında ise yakın gelecekte Vietnam'ı geçerek 2. sıraya yerleşmeyi planlıyor.

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