Dünyada en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada?

Son yıllarda Türkiye'de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısı, hizmetlerinde fiyat artışlarına gitti. Bulunduğumuz sene içerisinde de zam yapmayan sağlayıcı neredeyse yok. Peki dünyada aylık ücrete göre en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama…

Son yıllarda Türkiye'de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısi, hizmetlerinde fiyat artışlarına gitti. Bulunduğumuz sene içerisinde de zam yapmayan sağlayıcı neredeyse yok. Peki dünyada aylık ücrete göre en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama…

Dünyada internetin en pahalı olduğu ülkeler

Picodi Türkiye tarafından tarafından paylaşılan liste, sağlayıcıların 100 Mbps hız için istedikleri abonelik ücretine göre hazırlandı. Bununla beraber karşılaştırma, sağlayıcıların resmi web sitelerindeki fiyatların ortalaması baz alınarak yapıldı. O halde dünyada internetin en pahalı olduğu ülkelere geçelim.

Sıralamanın birinci sırasında Norveç bulunuyor. Ülkede faaliyet gösteren sağlayıcılar, 100 Mbps hız için ortalama olarak aylık 75,1 Euro karşılığında hizmet veriyor. İkinci sırada ise 58,8 Euro ile İzlanda yer alıyorken, hemen ardından onu 53.8 Euro ile Avustralya takip ediyor.

Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler belli oldu!

Listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda ABD'de ortalama aylık ücretin 47,3 Euro olduğunu görüyoruz. Bu ücret, Birleşik Krallık'ta ise 43,8 Euro. Peki oldukça merak edilen Türkiye'de fiyat ne durumda?

Verilere göre Türkiye'de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkemiz, sıralamanın en alt kısımlarında yer alarak en ucuza internet kullanan ülkeler arasında bulunuyor. Tabii bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Euro biriminin baz alınması.

Ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için 300 TL ile 550 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Hatta bu bedel bazı sağlayıcılarda daha da yüksek oluyor. Sonuç olarak 75,1 Euro ile 550 TL'yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor. Tabii bu noktada Euro / TL kurunun yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Dünyada internetin en pahalı olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;

SıraÜlkeAylık Abonelik Fiyatı (100 Mbps) 1Norveç75,1 Euro2İzlanda58,8 Euro3Avustralya58,4 Euro4İsviçre53,8 Euro5İrlanda50 Euro6ABD47,3 Euro7Porto Riko47,3 Euro8Danimarka45,4 Euro9Kosta Rika44,6 Euro10Nikaragua44,5 Euro11Nijerya44,1 Euro12Güney Afrika44 Euro13Birleşik Krallık43,8 Euro14Belçika41,7 Euro15Honduras41,6 Euro16Venezuela41,6 Euro17Yunanistan41,5 Euro18Hollanda41,1 Euro19Almanya40,7 Euro20İsveç40,6 Euro21Filipinler38,4 Euro22Dominik Cumhuriyeti38,3 Euro23Ekvador38,2 Euro24El Salvador37,8 Euro25Guatemala36,8 Euro26Gürcistan35,3 Euro27Avusturya34,8 Euro28Slovenya32 Euro29Kanada31,1 Euro30Japonya30,4 Euro31Arjantin30,4 Euro32Güney Kıbrıs30 Euro33İtalya30 Euro34Portekiz29,7 Euro35Pakistan29,7 Euro36Şili29,6 Euro37İsrail27,8 Euro38Meksika27 Euro39Azerbaycan26,5 Euro40Bosna Hersek26,3 Euro41Endonezya25,7 Euro42Slovakya24,4 Euro43Estonya24,3 Euro44Hırvatistan21,9 Euro45Peru21,2 Euro46Sırbistan21 Euro47Finlandiya20,4 Euro48Karadağ20 Euro49Malezya19,3 Euro50Hong Kong19,1 Euro51Brezilya17,1 Euro52Özbekistan16,6 Euro53Ermenistan16,4 Euro54Kuzey Makedonya16,2 Euro55Güney Kore15,5 Euro56Kolombiya14,3 Euro57Arnavutluk13,9 Euro58Çekya13,4 Euro59Kırgızistan12,7 Euro60Türkiye12,7 Euro61Macaristan12,4 Euro62Litvanya11,9 Euro63Polonya11,7 Euro64Letonya10,2 Euro65Bulgaristan9,7 Euro66Kazakistan9,3 Euro67Belarus8,5 Euro68Hindistan8,1 Euro69Moldova7,2 Euro70Vietnam6,4 Euro71Romanya6 Euro72Ukrayna5,8 Euro73Rusya5,3 Euro Not: Singapur gibi 100 Mbps hızı "oldukça düşük" gören ülkeler sıralamaya dahil edilmedi.

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