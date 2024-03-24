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Dünyada En Çok Üretilen Otomobiller Belli Oldu

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Son yıllarda otomobil pazarı, rekabetin artmasıyla birlikte daha da hareketlendi. Elektrikli araçların daha da popüler hale gelmesi ile birlikte şirketler, piyasada öne çıkabilmek için çeşitli stratejiler uygulamaya başladı. Peki geçen sene dünyada en çok üretilen otomobiller hangileri? İşte liste…

Dünyada en çok üretilen otomobiller

Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan son rapor ile 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu. Buna göre birinci sırada Tesla Model Y yer aldı. Aktarılan bilgilere göre 1 milyon 137 bin 885 adet Tesla Model Y üretildi.

Listenin ikinci sırasında 989 bin 517 ile Toyota RAV4 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Ford F serisi (933 bin 198), Toyota Corolla (869 bin 228), Honda CR-V (679 bin 832), Ram Trucks (651 bin 581) ve Toyota Hilux (646 bin 975) takip etti.

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2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller şu şekilde sıralandı;

OtomobilÜretim Adedi1) Tesla Model Y1 milyon 137 bin 8852) Toyota RAV4989 bin 5173) Ford F serisi933 bin 1984) Toyota Corolla869 bin 2285) Honda CR-V679 bin 8326) Ram Trucks651 bin 5817) Toyota Hilux646 bin 9758) Toyota Camry645 bin 9159) BYD Song645 bin 26410) Tesla Model 3636 bin 519

Listeye baktığımızda Toyota'nın 4 araç modeli ile sıralamaya girdiğini görüyoruz. Tesla ise 2 otomobiliyle listede yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir otomobil var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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