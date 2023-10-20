Dünyada Bir İlk: Bayraktar TB3 İlk Kez Pistten Teker Kesti

Dünyanın ilk İHA ve SİHA gemisi olan TCG Anadolu'da göreve hazır bekleyen Bayraktar TB3, teker kesme testini başarıyla tamamladı. Test sonucunda TB3'ün kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyeti görüldü.

Dünyada bir ilk bugün Bayraktar TB3 tarafından yapıldı. Bayraktar TB3 yoğun geçen Ar-Ge, geliştirme ve üretim testlerinin ardından bugün ilk kez pistten teker kesti. Baykar o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen İHA'lara da ufak bir göz dağı verildi. İşte detaylar…

Dünya'nın ilk İHA/SİHA gemisi TCG Anadolu'da iniş ve kalkış yapabilecek! İşte Bayraktar TB3

Bayraktar TB3 aslında TCG Anadolu Gemisi'nin Türkiye'ye teslim edilmesi vesilesiyle üretilen bir model. Dünyanın ilk İHA ve SİHA gemisi olma unvanına sahip olan TCG Anadolu'da göreve hazır şekilde bekleyecek olan Bayraktar TB3 İHA'lar bugün itibariyle gökyüzü ile olan ilk kısa süreli buluşmalarını gerçekleştirdi. Türkçesi "teker kesme testi" olan touch-and-go testini başarıyla tamamlayan TB3 yakın bir tarihte uçuş testiyle karşımızda olacak.

Gökyüzündeki ilk adım. Yolu bahtı açık olsun… ? #BayraktarTB3 Teker Kesme Testi ?????? ? #BayraktarTB3 Takeoff & Land Test ?????? pic.twitter.com/kN1PJp5iMm — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 20, 2023

Özellikle TCG Anadolu gibi kısa pistlerden uçmaya yönelik tasarlanan TB3 için bahsi geçen touch-and-go testi oldukça önemliydi. Zira gemi üzerine iniş-kalkış yapacak olan TB3 fren ve hızlanma için çok kısa menzillere sahip. Bu da Bayraktar TB3 için zorlu bir süreç anlamına geliyor. Ancak Baykar tarafından paylaşılan test görüntülerine bakıldığında TB3'ün büyük bir kabiliyetle bu görevin altından kalktığı görülüyor.

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