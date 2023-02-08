Dünyaca ünlü futbolculardan Türkiye'ye deprem desteği!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 52 saatlik bir süre geçti. Kısa bir süre önce açıklanan son veriler deprem kaynaklı 5 bin 894 ölü ve 34 bin 810 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Depremin ardından ülkemize maddi manevi destekler de gelmeye başladı. Son olarak ünlü futbolcular, Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntılı süreç sonrası harekete geçti.

Ronaldo, Dybala ve Bonucci'den forma bağışı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları son hız devam ederken, dünyaca ünlü futbolculardan Christiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leanordo Bonucci'den forma bağışı geldi.

Az önce @Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Biraz önce kardeşim @PauDybala_JR ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla @ahbap 'a bağışta bulunulmasını rica etti. pic.twitter.com/wCbiMfRHDx — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Milli futbolcularımızdan ve şu sırada futbol kariyerini İtalya'nın Atalanta takımında sürdüren Merih Demiral, Juventus'ta oynarken takım arkadaşları olan Christiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leanordo Bonucci'nin depreme destek amaçlı imzalı formalarını bağışladıklarını açıkladı. Bu formalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak ve elden edilen gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacak.

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Futbol kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Nassr FC ekibinde sürdüren Christiano Ronaldo'nun açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılan Juventus dönemindeki imzalı forması Merih Demiral'ın son açıklamasına göre en yüksek 300 bin TL'lik teklif aldı. Açık artırma bugün saat 20: 00'da sonuçlanacak ve en yüksek teklifi veren yıldız futbolcunun imzalı formasının sahibi olacak ve aynı zamanda dolaylı yoldan deprem bölgesine büyük bir yardım yapmış olacak.

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