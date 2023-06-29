Dünya Yapay Zeka Konferansı 2023 Shanghai'da düzenlenecek

Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) 2023, 6-8 Temmuz tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek. Konferans, bilim insanları, girişimciler, hükümet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler, uluslararası örgütler, yatırımcılar, start-up ekipleri ve daha birçok katılımcıyı bir araya getirecek.

SHANGHAİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) 2023, 6-8 Temmuz tarihlerinde Shanghai'da düzenlenecek.

Belediye yönetimi tarafından Perşembe günü düzenlenen basın toplantısına göre, teması "Geleceği Oluşturan Akıllı Bağlantı" olan etkinliğin, önde gelen bilim insanlarını, girişimcileri, hükümet yetkililerini, uzmanları, akademisyenleri, uluslararası örgütleri, yatırımcıları, start-up ekiplerini ve daha bir çok katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.

400'den fazla katılımcının yer alacağı konferansın başlıca sergileri, temel teknoloji, akıllı terminal, uygulama güçlendirme ve en son teknoloji gibi sektörlere odaklanacak.

Shanghai, WAIC'e art arda altıncı kez ev sahipliği yapacak. Etkinlik, kentteki yapay zeka sektörü için bir katalizör olmanın yanı sıra bu alanda işbirliği ve etkileşim için etkili bir platform haline geldi.