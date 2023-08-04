Sivas'ta geliştirilen süper tohumlarla elde edilen; kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dirençli buğday ve arpa çeşit adaylarının hasadı gerçekleştirildi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal AR-GE Merkezinde ıslah çalışmaları çerçevesinde ekilen 3 bin 500 adet buğday ve arpa çeşidinin gelecekteki kuraklık ve açlığa çare olması hedefleniyor.

Dünya'nın gözü bu tarlada, süper buğdayın hasadı başladı

Sivas'ta geliştirilen süper tohumlarla elde edilen; kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dirençli buğday ve arpa çeşit adaylarının hasadı gerçekleştirildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal AR-GE Merkezinde ıslah çalışmaları çerçevesinde ekilen 3 bin 500 adet buğday ve arpa çeşidinin gelecekte ki kuraklık ve açlığa çare olması hedefleniyor

SİVAS Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal AR-GE Merkezinde ıslah çalışmaları çerçevesinde ekilen 3 bin 500 çeşit buğday ve arpa çeşit adayının hasadı başladı.

Tüm dünya için büyük bir öneme sahip olan buğday ve arpaya, kuraklık ve savaşlar nedeniyle ulaşılması zor bir hal aldı. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için ise Türk bilim adamları kolları sıvadı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy öncülüğünde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından soğuk ve kuraklığa dirençli, ürün kalitesi yüksek buğday ve arpa çeşidi geliştirilmesi için uzun zamandır çalışmalar sürdürülüyordu. Üniversitenin 250 dekarlık uygulama tarlasında kuraklık, soğuk ve hastalıklara dirençli 3 bin 500 çeşit adayından elde edilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi. Çalışmayla gelecekte dünyayı bekleyen kuraklık ve kıtlık tehdidine karşı önlem alınması hedefleniyor.

"Çeşit adaylarımızdan yüksek verim ve kalite değerine sahip olanları tescil ettirmek üzere Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne göndereceğiz"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, uygun gördükleri buğday çeşit adaylarını Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne göndereceklerini ifade ederek, " Burası Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal AR-GE Merkezi. Burada yürüttüğümüz ıslah çalışmaları var. Bu ıslah çalışmalarında tahılların hasat dönemi geldi. Özellikle arpa, buğday ve yulafta ıslah çalışmalarımız var. Şu anda arpa ve buğdayın hasadını gerçekleştiriyoruz. Burada Sivas ekolojik şartlara uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak yaptığımız çalışmalar var. Her biri birbirinde farklı genotipik yapıya sahip yaklaşık 3 bin 500 adetı çeşit adayımız var. Bu çeşit adaylarımızdan bugüne kadar gözlemler aldık. Hasat sonrası da bunların verim düzeylerine ve kalitelerine bakarak uygun gördüklerimizi Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne göndereceğiz. Yöremizde de ıslah edilmiş ilk çeşitleri çiftçimize ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi.

"Bu sene verim oldukça iyi"

Bu sene verimin oldukça iyi olduğunu belirten Karaköy, "Bu sene ekstra yağışlar vardı. Yağışların olmasından dolayı da materyallerimizde doğal bir epidemi oluştu. Burada pas ve septoria gibi hastalıklara karşı da incelemiş olduk. Bu sene verim oldukça iyi diyebilirim. Özellikle ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda oldukça güzel çeşit adaylarımız var. Ekmeklikte yöremizde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi protein değerinin düşük olması ve enerji değerinin düşük olmasıydı. Bizim de çeşit adaylarımız içerisinde protein ve enerji değeri yüksek ekmeklik adaylarımız var. Bu şekli ile yöremizde ve ülkemizde benzer ekolojilerde kullanılabilecek kaliteli çeşit adaylarını Türk tarımına kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Dünyada benzer ekolojilerde üretime katkısı olacaktır"

Karaköy, tahılların stratejik bir ürün olduğuna değinerek, "Tahıllar, stratejik üründür. Gerek tahıllar, gerekse şeker pancarı gibi ürünler stratejik öneme sahip. burada geliştireceğimiz bir çeşit öncelikli olarak ülkemize fayda sağlayacaktır. Onun haricinde dünyada benzer ekolojilerde üretime katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.