Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi Başladı

TONGXİANG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in nehir kasabası Wuzhen, Çarşamba günü başlayan Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi ile bir kez daha küresel çapta ilgi odağı oldu. "Herkese Fayda Sağlayacak Kapsayıcı ve Dirençli Bir Dijital Dünya Yaratmak: Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen bu yılki zirvede 20 alt forumun yanı sıra bir dizi sergi, ödül ve proje lansman etkinliği yer alıyor.