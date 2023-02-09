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Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı

Teknoloji Haberleri

Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar Twitter'a New York saatiyle 16.30 (TSİ 00.30) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Yaklaşık 90 dakika süreyle sıkıntı yaşanan Twitter'da, birçok kullanıcının gönderi paylaşamadığı ve "Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız." uyarısıyla karşılaştığı belirtildi.

Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Twitter bazılarınız için beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. Sorun için üzgünüz. Bunun farkındayız ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Teknoloji

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