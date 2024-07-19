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BBC

Dünya genelinde internet kesintileri yaşanıyor

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Avustralya’dan Almanya’ya kadar birçok ülkede internet teknolojileriyle bağlantılı işlemlerde kesintiler yaşandığına ilişkin duyurular yapılıyor.

Avustralya’dan Almanya’ya kadar birçok ülkede internet teknolojileriyle bağlantılı işlemlerde kesintiler yaşandığına ilişkin duyurular yapılıyor.

Microsoft firması bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığını kabul etti. Ancak kesintinin nedeni açıklanmadı.

Sydney havalimanında uçuşlar durdurulurken, Amerika’daki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

Türk Havayolları da check-in, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.

Londra borsasında da işlemlerde sorunlar yaşandığı açıklandı.

Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı. İspanya’da da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşanıyor.

İngiltere’nin en önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar yaşıyor.

Haber gelişiyor.

BBC

Avustralya Almanya Dünya Ulaşım Havacılık Medya Teknoloji Finans Güncel Haberler

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