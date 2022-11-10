Dünya buna hazır değil! NASA gök taşı tatbikatı yaptı

Uzay ajansı NASA, tatbikat niteliğinde bir gök taşı simülasyonu gerçekleştirdi. Tatbikat sonucu ise beklendiği gibi olmadı.

Nasa (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), pek çok gök taşını önceden tespit ediyor. Sonrasında ise insanları bu konuda uyarıyor. Şimdi ise uzay ajansı, mevcut olan gezegen savunma sistemlerinin etkisini belirlemek için bir simülasyon hazırladı. Sonuç ise pek de umulduğu gibi gitmedi. İşte detaylar!

Nasa, gök taşı simülasyonunda başarısız oldu

Uzay ajansı Nasa, savunma sistemlerinin gök taşlarına karşı ne kadar etkili olduğunu görmek için tatbikat niteliğinde bir simülasyon hazırladı. Tatbikatta yer alan araştırmacılar, ABD üzerinde patlamaya hazır olan bir gök taşını 10 megaton TNT enerjisiyle etkisiz hale getirmek için çalıştı.

Simülasyona farklı kurumlardan ve eyaletlerden 200'den fazla kişi katıldı. Yaklaşık 70 metrelik gök taşını durdurma görevi ise başarısız oldu. Tatbikat, Washington'daki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda gerçekleşti. Ayrıca hem yüz yüze hem de sanal ortamda oldu.

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Tatbikata dayanarak Nasa, bir rapor hazırladı. Rapor sonucunda ise insanlığın henüz bir gök taşı tehdidiyle karşı karşıya kalmaya hazır olmadığı ortaya çıktı. NASA araştırmacısı olan Emma Rainey ise bir açıklama yaptı. "Katılımcılar çarpışmayı önlemek için hiçbir şey yapamadı."

Yapılan bu tatbikat, NASA'nın şimdiye kadarki dördüncü savunma simülasyonu oldu. Diğer simülasyonlar ise 2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında yapıldı. Bununla birlikte bu simülasyonda acil durum müdahale ekipleri ilk kez yer aldı.

Bununla birlikte simülasyon, sadece çarpışmayı değil, çarpışmadan sonra yaşanacakları da içeren bir tatbikat oldu. Katılımcılar, bir yandan gök taşıyla mücadele ederken bir yandan da haberin yarattığı panikle mücadele etti. Özellikle son zamanlarda Dünya'yı bir gök taşı çarpışmasından korumak için NASA, çalışmalarına hız verdi.

Peki, siz bu NASA gök taşı simülasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!