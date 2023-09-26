Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı Son Buldu

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1. Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

3. Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

5. Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

2023 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı, Pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de sona erdi.

"Akıllı Bağlantılı Araçların Ticarileştirilmesinde Yeni Bir Yolculuğa Doğru İşbirliği ve Ortak Zeka" temalı bu yılki etkinliğe 150'den fazla işletme katıldı.

"Şu anda Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ile konferans mekanı arasında robot taksi hizmeti veriyoruz. Artık bu hizmeti bir şoföre ihtiyaç duymaksızın sağlayabiliyoruz. Beijing'in belirli bölgelerinde bir uygulama üzerinden robot taksi çağırmak mümkün. Sürücü koltuğunda herhangi bir insan görmüyorsunuz. Bu taksiler tamamen otonom olarak hizmet veriyor. Gelecekte otonom sürüş alanının daha da genişleyeceğine ve daha çok insana daha fazla hizmet sunacağına inanıyoruz."

"Çin'de ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Buraya Çin'deki otomobiller hakkında daha fazla bilgi edinmek için geldim. Bu alana gerçekten büyük ilgi duyuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)