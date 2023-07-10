Dubai, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artıracak

Dubai, yeşil mobiliteyi destekleme planları kapsamında 2025 yılına kadar elektrikli araç şarj istasyonlarını yüzde 170 artırarak 1.000'e çıkarmayı planlıyor. Ayrıca kent, 2030 yılına kadar yollardaki elektrikli araç sayısını 42.000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

DUBAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın Pazar günü bildirdiğine göre Dubai, yeşil mobiliteyi destekleme planlarının bir parçası olarak kentteki elektrikli araç şarj istasyonlarını 2025 yılına kadar yüzde 170 artırarak 1.000'e çıkarmayı planlıyor.

Dubai Elektrik ve Su İdaresi'ne dayandırılan haberde, kentte halihazırda 370 şarj istasyonunun bulunduğu belirtildi.

Haberde, BAE kentinin 2050 yılına kadar enerjisinin yüzde 100'ünü temiz enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflediği ve bu tarihe kadar net sıfır emisyonlu toplu taşımaya geçmek için uzun vadeli bir strateji belirlediği belirtildi.

Dubai'de 2015 yılında sadece 14 olan elektrikli araç sahibi sayısı, Mayıs 2023 sonu itibarıyla 11.000'i aştı. Habere göre Dubai, yollardaki elektrikli araç sayısını 2030 yılına kadar 42.000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.