Dubai, 2026'ya kadar uçan taksi ağı oluşturmayı planlıyor

Boeing ve Vertical Aerospace gibi firmalar başta olmak üzere birçok şirket uçan taksi için çalışmalarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de uçan taksi ağı oluşturmak için planladıkları tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Boeing ve Vertical Aerospace gibi firmalar başta olmak üzere birçok şirket uçan taksi için çalışmalarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de uçan taksi ağı oluşturmak için planladıkları tarihi açıkladı. İşte detaylar…

Dubai, uçan taksi ağı için tarih verdi

Uçan taksiler için iniş altyapısı inşa eden Skyports'un CEO'su Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Şehrimizin dünyada tam gelişmiş uçan taksi ağına sahip ilk yer olmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırarak en kısa sürede daha fazla iniş altyapısı inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dubai, 2026 yılına kadar tamamen operasyonel bir uçan taksi ağını tamamlayarak uçan taksi geleceğine liderlik eden şehir olmayı planlıyor. Skyports, ilk olarak şubat ayında vertiportları (bu hava taksileri için fırlatma rampalarını) inşa etme planlarını duyurdu.

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Şirket, Dubai Uluslararası Havaalanı, Palm Jumeirah, Dubai Şehir Merkezi ve Dubai Yat Limanı yakınlarında dört iniş alanının inşa edilmesi planlanıyor. Konumlar ile ilgili açıklama yapan şirket, "Bu ilk lokasyonlar, Dubai'nin en popüler ve kalabalık bölgelerinden dördünü birbirine bağlayacak ve yüksek hızlı, sıfır emisyonlu bağlantı sağlayacak." dedi.

Elektrikli kalkış ve iniş araçları veya eVTOL'ler olarak bilinen araçları üreten ABD'li bir girişim olan Joby Aviation, açıklamaya göre girişimi tanıtmak için Skyports'a katıldı.

Uçan araba endüstrisinin 2035 yılına kadar 150 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Kompakt hava araçları elektrik gücü kullanıyor ve pervaneleri normal helikopterlerden daha sessiz olacak şekilde üretiliyor.

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