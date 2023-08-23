Dryad Networks, Orman Yangınlarına Yapay Zeka ile Mücadele Ediyor

Dryad Networks, yapay zeka ve IoT teknolojilerini kullanarak orman yangınlarının tespit süresini kısaltarak mücadele etmeyi hedefliyor. Şirketin güneş enerjisiyle çalışan sensörleri, ormanın alt katmanına yerleştirilerek yangınları koklayarak tespit ediyor. Bu sayede yangınların daha erken fark edilmesi ve hızlı müdahale imkanı sağlanıyor.

Yaz mevsiminde sıcaklarla birlikte artan orman yangınları ciğerimize ateş düşürüyor. Dünya ısındıkça, bu tür yangınların daha da kötüleşmesi ve daha sık olacağı tahmin ediliyor. Dryad isimli firma, orman yangınlarına yapay zeka ile çözüm olmak için düğmeye bastı.

Orman yangınlarını koklayarak tespit eden IoT sensörleri!

Tüm dünya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tespit etmek ve önlemek için dev teknoloji yatırımları yapıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede öne çıkan şirketlerden birisi de Dryad Networks'tür. Dryad, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanarak orman yangınlarının tespit süresini birkaç saatten birkaç dakikaya indirmek için kolları sıvadı. Bunun sonucunda da itfaiye ekiplerinin daha etkili bir şekilde müdahale etmesine olanak tanıyacak.

Orman yangınlarına karşı mücadelede en önemli etken hız. Dolayısıyla ne kadar erken tespit edilebilirse yayılmadan daha kısa bir sürede söndürmek mümkün. Dryad, yangınların yayılmadan önce tespit edildiği ormanda kurulan bir dizi teknoloji geliştirdi. Bu yangını görmek için uydu, kamera ve gözetleme kuleleri gibi geleneksel araçların aksine, yangını adeta koklayan elektronik burunlar kullanıyor.

Bill Gates destekliyor: Orman yangınlarında yapay zeka devri başladı!

Şirketin orman yangınlarına karşı yapay zeka ile geliştirdiği çözüm ise şöyle:

Güneş enerjisiyle çalışan sensörler, ormanın alt katmanına her hektar başına bir adet yerleştiriliyor. Sensörler, yangın başladığında hidrojen ve karbon monoksit gibi mikroskobik miktarlarda belirgin gazları "koklayarak" tespit ediyor. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Yapay zeka havadaki gazları nasıl ayırt edecek? Tabi ki başarılı bir makine öğrenmesi algoritması sayesinde.

Dahili bir makine öğrenme algoritması, sensörleri bulundukları ormanın özgün kokusuna sürekli olarak eğitir. Bu, sensörlerin yakındaki bir dizel kamyonun çıkardığı duman ile gerçek bir orman yangını arasındaki farkı ayırt edebilmesi için önemlidir. Ayrıca sıcaklık, nem ve hava basıncı da takip ediyor ki yanlış alarm olmasın. Bu sayede alarmlar çaldığında akla yalancı çoban hikayesi gelmesin.

4G ve uyduların sinyal alabileceği orman kenarlarına ağ geçitleri yerleştirilecek. Sensörler yangını tespit ettiğinde, verileri "ağ geçidi ağına" iletecek. Sınır ağ geçitleri, hayat kurtaran bilgileri doğrudan itfaiyecilere iletir. Bu sayede bilgiler, bulut platformunda yorumlandıktan sonra hızlıca müdahale imkanı sunar.

Uzmanlar, iklim değişikliğine neden olan sera gazları azalmadığı müddetçe orman yangınlarının devam edeceği konusunda uyarıyor. Ülkemizde de defalarca yaşanan bu acı yangınlar karşısında vatandaşlarımız da elini taşın altına koymalı. Gelecek nesillerimizin ormanları resimlerden tanımaması için ülkemizin ciğerlerini hep birlikte koruyalım!