Ankara Fen Lisesi öğrencileri, dronlarını kaybettikten sonra GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan 'Ultrasonik Navigasyon' projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu ve öğrenciler Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dronu kaybedince geliştirdikleri 'navigasyon' projesiyle 1'inci oldular

ORMANDA kaldırdıkları dronu 'GPS' verisinin kesilmesi nedeniyle kaybeden Ankara Fen Lisesi öğrencileri Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan 'Ultrasonik Navigasyon' projesi geliştirdi. Öğrenciler, projeyle 'TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik alanı 'Milli Teknoloji Hamlesi' dalında 1'inci oldu. Yenitürk ve Özer, Belçika'da 'Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ankara Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, geçen yıl okulun yakınında ormanlık arazide kaldırdıkları okulun dronunu, GPS verisi kesilince kaybetti. Yenitürk ve Özer, arkadaşları ile bir süre aradıktan sonra dronu buldu. Öğrenciler, dronu kaybedince GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan sistem geliştermek için çalışma yaptı ve 'GPS Kullanmadan Konum Bulma: Ultrasonik Navigasyon' isimli projeyi geliştirdi. Yenitürk ve Özer'in projesi, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik alanında 'Milli Teknoloji Hamlesi' dalında Türkiye 1'ncisi oldu. Temmuz ayı içerisinde Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusu yapacak olan öğrenciler, 12-17 Eylül tarihleri arasında Belçika'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Projeye danışmanlığını yürüten Ankara Fen Lisesi fizik öğretmeni Halit Koca ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz önceki yıl kaybettikleri dronu GPS'siz bulabilmek için bir proje geliştirmek istediklerini söylediler. Birinci olduk. Projeyle ilgili teknik çalışmaların tamamı öğrencilerimize aittir; biz öğrencilerimize araç gereç temin etme ve çalışma imkanı sunduk. Zor bir süreçti, öğrencilerimiz yılmadan çalıştılar. Okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız desteğini esirgemedi" dedi.

Görüntü dökümü:

-Halil İbrahim Yenitürk ile röportaj

- Tuna Özer ile röportaj

- Halit Koca ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,