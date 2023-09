Dream Games'in Satın Alındığı İddiaları Yalanlandı

Kısa bir süre önce ortaya çıkan Tencent yerli oyun şirketi Dream Games'i 4.5 milyar dolar karşılığında satın aldı iddiaları ülkemiz dahil tüm dünyada gündem olmayı başardı. Ancak görünüşe göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Zira kısa bir süre önce yapılan resmi açıklamayla söylentiler yalanlandı ve ortada herhangi bir satış durumunun olmadığının altı çizildi.

Dream Games resmen duyurdu: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Dream Games, 2020'de piyasaya sürdükleri bulmaca temalı Royal Match ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Google Play Store gibi mecralarda 100 milyondan fazla indirilen mobil oyunun geliştiricisi için kısa bir süre önce önemli bir iddia ortaya atıldı.

PUBLIC ANNOUNCEMENT We want to address recent fake news about our company circulating on social media. These claims are entirely false. We will pursue all legal actions against those who spread this misinformation. Sincerely, Dream Games — Dream Games (@DreamGames) September 13, 2023

Bir anda sosyal medya hesapları ve web sitelerinde PUBG gibi popüler oyunlarla bilinen Tencent'in 4.5 milyar dolar karşılığında yerli şirket Dream Games'i satın aldığı bilgisi paylaşılmaya başlandı. Ancak işin aslı böyle değil, zira kısa bir süre önce yapılan resmi açıklamayla bu iddialar yalanlandı.

Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı

Şirket sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla bu iddiaların gerçek olmadığını ve bu bilgiyi yayanlar hakkında yasal süreci başlayacaklarını söyledi.

"Son dönemde şirketimiz hakkında sosyal medyada dolaşan yalan haberlere değinmek istiyoruz. Bu iddialar tamamen yanlıştır. Bu yanlış bilgiyi yayanlara karşı her türlü yasal işlemi başlatacağız."

