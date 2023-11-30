Uzun süredir beklenen Dragon's Dogma 2 için upuzun bir oynanış videosu yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

Dragon's Dogma 2 için uzun bir oynanış videosu yayınlandı! Çıkış tarihi de belli oldu

Capcom sonunda Dragon's Dogma 2'nin üzerindeki gizem perdesini kaldırdı ve 2012'deki hit oyunun devamını merakla bekleyen hayranlarını heyecanlandırdı. Oyun için geliştiriciler Hideaki Itsuno ve Yoshiaki Hirabayashi tarafından anlatılan 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Dragon's Dogma 2 oynanış videosunda oyunun 22 Mart 2024'te piyasaya sürüleceği de belirtildi

Tanıtım videosundaki en ilgi çekici açıklamalardan biri, Dragon's Dogma 2'nin selefine paralel bir dünyada geçmesi ve iki oyun arasındaki benzerliklere ışık tutması oldu. Anlatı, oyuncu tarafından kontrol edilen karakter olan Arisen'i, bir insan krallığı olan Vermund ve bir Beastren ulusu olan Battahl olmak üzere iki ulusun karmaşık kavgasının ortasına itiyor.

Oyuncular kendilerini Vermund'un Kraliçe Naibi Disa tarafından düzenlenen sahte bir Arisen tarafından manipüle edilen Vermund'un tahtı için bir güç mücadelesine karışmış buldukça olay örgüsü derinleşiyor.

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Oynanış açısından Dragon's Dogma 2, sadece Arisen için "Düzenbaz" olarak bilinen yeni, destek odaklı bir sınıf sunuyor. Bu eşsiz sınıf Arisen'i bir buhurdanlık ile donatarak düşmanın dikkatini dağıtacak ve çekecek ya da Piyonlarını faydalı duman güçlendirmeleriyle destekleyecek illüzyonlar çağırmalarını sağlıyor.

Buna ek olarak, oyuncular bir Beastren Arisen olarak oynama seçeneğine de sahip olacaklar; bir Beastren Arisen'in bir ejderhanın dikkatini çekmek için kükrediği sahneden de anlaşılıyor. Elflerin oyuna dahil edilmesi bir başka kayda değer özelliktir ve birçoğu Arisen'in anlayamadığı kendi ana dillerinde konuşmaktadır. Ancak, yakınlarda Elfçe konuşan bir Piyonun olması bir çevirmen olarak hizmet edebilir ve Arisen ile esrarengiz elfler arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir.

Itsuno ve Hirabayashi hayranlara Dragon's Dogma 2'nin son rötuşlarının yapıldığını söyleyerek oyunun çıkışına yönelik beklentiyi artırdı. İlgi çekici olay örgüsü detayları ve yeni oynanış mekaniklerinin yanı sıra, insansı golem benzeri bir titan olan Talos ve orak kılıç kullanan başsız bir varlık olan Dullahan gibi zorlu düşmanlar da tanıtıldı.

Dragon's Dogma 2 zengin bir anlatı, çeşitli oynanış unsurları ve geniş düşman yelpazesiyle 22 Mart 2024 tarihinde çıkış yapacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.