Dr. Güvenç Koçkaya'nın kitapları Amazon'un çok satanları arasında

E-ticaret platformu Amazon'un e-kitap platformu Kindle'da, Dr. Güvenç Koçkaya'nın iki kitabının e-kitap versiyonları 'İlaç ve Biyoteknoloji Endüstrisi' kategorisinde çok satanlarda ilk 100'de yer aldı.

Dr. Güvenç Koçkaya'nın "Pharmaceutical Market Access in Developed Markets" (Gelişmiş Pazarlarda İlaç Pazarına Erişim) isimli kitabının e-kitap versiyonu Amazon'un 'İlaç ve Biyoteknoloji Endüstrisi' kitapları kategorisinde çok satanlarda 81'inci sırada yer aldı. Dr. Koçkaya'nın, Nova Southeastern Üniversitesi'nden Prof. Alber I. Wertheimer ile yazdığı "Pharmaceutical Market Access in Emerging Markets" (Gelişen Pazarlarda İlaç Pazarına Erişim) kitabı ise aynı kategoride 100'üncü sırada yer aldı.

"ÇOK SATANLAR ARASINDAKİ YER ALAN KİTAPLARIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Öğrenci, akademisyen, sektör profesyoneli, kamu çalışanı ve karar vericilerin, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki ortamı anlamalarına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Dr. Koçkaya, "ABD'de ilaç ve sağlık ekonomisine odaklanan kitaplar arasında çok satanlar arasındaki yer alan kitaplarımız için gururluyuz. Bu kitapların çok satan listelerindeki sıralarını kaybetmemeleri, ilaç sektörünün pazara erişimi ve sağlık ekonomisi konularında akademik ihtiyacı ortaya koyuyor" diye konuştu.

Ayrıca Dr. Koçkaya, Doç. Dr. Mete Şaylan'la birlikte hazırladıkları 'Pharmacoeconomics from Clinical Perspective' (Klinik Perspektiften Farmakoekonomi) başlıklı yeni kitabın da çıktığı bilgisini vererek "Ortaya koyduğumuz yeni kitap klinik ortamda, farmakoekonominin genel çerçevesini çizerken, son bölümde geleceğin ilaçları, sağlık hizmetlerindeki eğilimler ve farmakoekonominin gelecekteki etkileri konularına odaklanıyor. Yeni kitabın dünyanın dört bir yanından sağlık ekonomistleri için iyi bir referans olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mete Şaylan ise "Bu kitabımızda klinisyenlere, ilacı ve sağlığı farklı bir perspektiften göstermeyi hedefledik. Farmakoekonomi alanının klinikte yansımasını görmelerini amaçladık" diye konuştu.