Döşemealtı'nda Eğitimde Yapay Zeka Dönemi Başlıyor: DERYA Projesi Tanıtıldı

Antalya'da Döşemealtı Kaymakamlığının öncülüğünde hayata geçirilecek "Eğitimde Yapay Zeka Dönemi: DERYA Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Döşemealtı Kaymakamlığında düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, bu çağda yapay zekanın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Televizyonun ardından bilgisayar ve internetin hayatlarında ne kadar büyük değişikliklere yol açtığını gördüklerini belirten Şahin, "İnternetin nasıl bir değişime yol açacağını görenler ülkelerinde büyük devrimler yaptı. Şirketleşerek dünyadaki kapitalin yer değiştirmesine yol açtılar. Önceden dünyanın en zenginleri demir-çelik ve petrole sahip olanlar iken bunun yerini sosyal medya şirketleri almaya başladı ve bu çok hızlı oldu." diye konuştu.

Şahin, yeni bir çağın arifesinde olduklarını ve bunun yapay zeka çağı olduğunu vurguladı.

Yapay zekayı iyi ve çabuk algılayıp neslini buna göre bilgilendiren toplumların kazanacağını vurgulayan Şahin, "Yapay zekanın açtığı çok geniş imkanları var ve yapay zekayı sadece oyun aracı olarak görmememiz gerekiyor. Bunlar bazı mesleklerde güçlü bir devrim yaşatacak. Yapay zekayı kim kullanırsa ona büyük kapılar açacak. Döşemealtı'da buna kapı açmanız her takdirin üzerine, buradaki öğrencilerin bunu geliştirecek olmaları çok önemli." diye konuştu.

Kaymakam Çakıcı ise yapay zeka projesinin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Çakıcı, "Projemizin temel hedefi yapay zeka eğitimleri. Projenin sonucunda bütün öğretmenlerimiz yapay zeka donanımlarına sahip olacak ve çocukları da bu yönde eğitmeye başlayacak. Bazı okullarımız bu eğitimlere başladı. Burada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi destek verdi ve Döşemealtı ilçesi pilot bölge olarak çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından projede görev alan öğretmenlere katılım belgesi verildi.