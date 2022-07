Dört yeni NVIDIA Refleks oyunu çıktı!

NVIDIA Reflex teknolojisi hız kazanmaya devam ediyor. Gecikmeyi azaltan bu teknoloji bu ay dört yeni oyun tarafından desteklenirken, biri de yolda. Ayrıca GeForce RTX'e terfi eden oyuncular Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra, eleştirmenlerden tam not alan DOOM Eternal ve DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One and Two DLC'lerini içeren, toplam 129,97 dolar değerindeki yeni Face Your Demons paketine sahip oluyor.

NVIDIA Reflex fırtınası sürüyor: 4 yeni oyun hazır, biri de yolda

NVIDIA Reflex, her ay 20 milyondan fazla oyuncu tarafından kullanılıyor ve yeni oyunlar oyuncular tarafından hızla benimseniyor. Yalnızca bu ay dört popüler oyun NVIDIA Reflex desteğine kavuştu ve daha fazlası yolda.

NVIDIA Refleks, oyun ayarlarında etkinleştirilerek oyuncuların rekabet gücünü artırmak için sistem gecikmesini azaltıyor. Böylece hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına, daha hızlı tepki vermelerine ve nişan alma hassasiyetini artırmalarına olanak tanıyor. Reflex, nispeten yeni bir NVIDIA teknolojisi olmasına rağmen önde gelen oyunlara ve oyun serilerine entegre edilerek en hızlı benimsenen teknolojilerden biri haline geldi.

Bu ay eklenen ve yeni gelecek Reflex oyunları şunlar:

Deep Rock Galactic, %36'ya kadar gecikme azalması sunuyor. Oyun NVIDIA DLSS ve NVIDIA DLAA destekliyor.

LEAP, %50'ye kadar gecikmeyi azaltırken DLSS'i destekliyor.

ICARUS, %48'e kadar gecikmeyi azaltırken DLSS ve ışın izleme desteğine de sahip.

Nine to Five, gecikmeyi %30'a kadar azaltıyor.

Warhammer 40,000: Darktide, NVIDIA Reflex, DLSS ve ışın izleme teknolojilerine sahip olacak.

Daha Fazla Reflex Destekli Monitör ve Fare

Reflex yalnızca en iyi rekabetçi oyunlara eklenmekle kalmıyor, aynı zamanda gecikmeyi azaltma teknolojisi, mükemmel görüntü netliği ile en yüksek yenileme hızlarını sunan Reflex G-SYNC monitörlerde ve Reflex oyuncu farelerinde destekleniyor. Reflex oyunları, monitörler ve fareler, baştan sona sistem gecikmesini azaltmak için uyum içinde çalışıyor.

Yeni Reflex G-SYNC monitörleri şunlar:

AOC's AGON PRO AG274QG, 27 inç, 240Hz, 2560×1440, G-SYNC ULTIMATE görüntüleme, NVIDIA Reflex desteği

ViewSonic Gaming ELITE XG321UG, 32 inç, 144Hz, 3840×2160 G-SYNC ULTIMATE Mini-LED, 1152 full-array yerel aydınlatma ayarlı görüntüleme, NVIDIA Reflex ve mevcut en yüksek VESA DisplayHDR 1400 sertifikasyonu, canlı ve parlak HDR görüntüler.

Yeni Reflex fareleri:

Cooler Master MM720

HyperX Pulsefire Haste Wireless

Lenovo Legion's M300S

Yeni Fırsat! Seçili GeForce RTX Ürünleriyle Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal ve daha fazlası!

NVIDIA, yaz mevsiminde yeni bir GeForce RTX Face Your Demons paketiyle ortaya çıkıyor. GeForce RTX 30 Serisi grafik kartları, masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar dünyanın dört bir yanında yeniden stoklara girdi. Bugünden itibaren kampanyaya katılanlardan GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti masaüstü, dizüstü bilgisayar veya GPU'su satın alan oyuncular, 129,97 dolar değerinde harika dörtlü Bethesda Softworks oyun paketinin sahibi olacak.

Pakette şu oyunlar yer alıyor:

Ghostwire: Tokyo

DOOM Eternal

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

DOOM Eternal Year One Pass

Bu oyunların tümü, yapay zeka destekli NVIDIA DLSS ile sürükleyici ışın izlemeli efektleri destekliyor ve performans artışından faydalanıyor.

