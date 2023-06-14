Dorçe Prefabrik, BIM ile inşaatı sanayileştiriyor

Dorçe Prefabrik, Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling-BIM) ile inşaatı sanayileştirirken, dijital dönüşümü hızlandıran ve hedeflenen verimliliği sağlayan bir metodoloji sunuyor.

Dorçe Prefabrik, Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling-BIM) ile inşaatı sanayileştirirken, dijital dönüşümü hızlandıran ve hedeflenen verimliliği sağlayan bir metodoloji sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayici kimliğiyle hafif çelik yapılar konusunda Avrupa'nın en büyük üreticilerinden olan Dorçe, müteahhit kimliğiyle de son 9 yıldır Engineering News Record (ENR) araştırmasında dünyanın en büyük 250 müteahhit firmasından biri olma özelliği taşıyor.

Dorçe, Yapı Bilgi Modellemesi ile dijital dönüşümde hızlandırıcı etki sağlarken, hedeflediği verimliliği sağlıyor.

BIM ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) entegrasyonuyla tasarım, üretim ve tedarik zinciri bağlantısı kesintisiz bir şekilde sağlanırken, proje kapsamındaki tüm ürünler sahaya verisiyle birlikte transfer ediliyor.

Her bir kalite kontrol sonucu, elektronik doküman yönetim sistemine kaydediliyor. Böylece, kayıtların izlenebilirliği işveren ve Dorçe bünyesinde dijital platformda güvence altına alınıyor.

Dorçe'de BIM ile takip edilen bu süreçlere iş planları ve maliyet kontrolü gibi diğer boyutların katılımı da sağlanarak gerçek zamanlı inşaat yönetimi gerçekleştiriliyor. Bütün bu yaklaşım, şirkete yüksek müşteri memnuniyeti olarak yansıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dorçe Tasarım Direktörü Cenk Çetin, dijitalleşme endeksini ve üretim kapasitesini artırarak sektörde yüksek teknolojiyle faaliyet gösteren en verimli fabrika olma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda en ileri teknoloji standartlarını kullandıklarını anlattı.

" Venezuela'dan Rusya'ya çok geniş coğrafyadayız"

Çetin, dünya üzerinde inşaatı sanayileştiren az sayıdaki öncü kuruluşlardan birisi olduklarını belirterek, dünyanın her yerinde uygulanabilir modüler inşaat projeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Venezuela'dan Avustralya'ya, Rusya'dan Afrika'ya çok geniş bir coğrafyada çalıştıklarını kaydeden Çetin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara Kazan'da yer alan 100 bin metrekarelik üretim tesisimiz, Avrupa'nın en büyükleri arasında. Ayrıca, 6 Şubat büyük depremi sonrası ihtiyaç nedeniyle Başkent OSB'de 35 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik ikinci bir tesis kurulumu daha gerçekleştirdik. Petrol, doğal gaz, enerji, maden, rafineri, inşaat ve savunma sanayi sektörlerine, bakanlık, valilik ve elçilikler gibi devlet makamlarına, uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlara projeler gerçekleştiren ve üretim yapan Dorçe, global çapta elde ettiği büyük başarısını, verimliliğinde önemli payı olan dijitalleşme seviyesine ve teknoloji kullanımındaki gelişmişliğine borçlu."