Doogee'den powerbank gibi akıllı telefon! S89 Pro geliyor

Akıllı telefon pazarındaki pastadan daha fazla pay almak isteyen Doogee için temmuz ayı bir hayli yoğun geçiyor. Şirket, yeni telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunarken, bu kapsamda en dikkat çeken model 12.000 mAh'lik bataryaya sahip ve sağlamlığıyla öne çıkan Doogee S89 Pro oldu. Peki cihaz, kullanıcılara neler sunuyor?

Doogee S89 Pro özellikleri

Doogee S89 Pro; 6.3 inç FHD+ çözünürlüklü LCD panelle geliyor. Aynı zamanda IP68/ 69K sertifikalarına sahip. Bu sayede toz, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı su girişine karşı koruma sağlıyor. Akıllı telefonun öne çıktığı bir diğer detay ise MIL-STD-810H ABD askeri standardına sahip olması. Yani dayanıklılık gibi konularda üst düzey bir deneyim vadediyor.

Modelde MediaTek Helio P90 işlemcisi mevcut. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.2 GHz ARM Cortex-A75 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GM9446 grafik birimi ile geliyor.

Gece görüş kameralı! İşte Doogee S96 Pro özellikleri

Önde 16 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana, 20 Megapiksel gece görüş ve 8 Megapiksel geniş açı sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca kamera adasının hemen altında RGB ışıklandırma mevcut. Kullanıcıların bu ışıklandırma üzerinde özelleştirme yapmalarına da imkan sağlanıyor.

Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama kullanılıyor. Burada depolama 512 GB'a kadar genişletilebiliyor. Cihaz pil konusunda da bir hayli iddialı. Zira 65W destekli 12.000 mAh'lik bir bataryayla geliyor.

Ekran: 6.3 inç FHD+ çözünürlüklü LCD panel

İşlemci: MediaTek Helio P90

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

İşletim sistemi: Android 12

Ön kamera: 16 Megapiksel

Arka kamera: 64 Megapiksel ana, 20 Megapiksel gece görüş ve 8 Megapiksel geniş açı sensörü

Pil: 65W destekli 12.000 mAh

Diğer özellikler: MIL-STD-810H ABD askeri standardı, RGB ışıklandırma, IP68/ 69K sertifikaları

Doogee S89 Pro fiyatı

Doogee S89 Pro, 25-29 Temmuz arasında AliExpress üzerinden 269 dolar fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Hatta bazı şanslı kullanıcılara 30 dolarlık bir indirim kuponu da verilecek. 29 Temmuz'dan itibaren ise 319 dolarlık fiyatıyla normal satışı başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihazın teknik özellikleri ve tasarımı nasıl olmuş? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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