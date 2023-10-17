Don't Scream Oyunu 27 Ekim'de Erken Erişime Açılıyor

Gecenin geç saatleri ve ormanda yapayalnızsınız. Karşınıza nelerin çıkacağını bilmiyorsunuz ve dürüst olmak gerekirse tekin bir ortamda değilsiniz. İşte Don't Scream tam da böyle bir oyun ve oyuncuların korku sınırlarını sonuna kadar zorlamak için tasarlandı. Adından da anlaşılacağı gibi oyunda ne olursa olsun çığlık atmamanız gerekiyor ve eğer bunu yaparsanız başarısız sayılarak en başa dönüyorsunuz. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir fragman yaklaşan oyunla ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor.

Don't Scream 27 Ekim'de erken erişime açılıyor

Geliştirici Joure & Joe kısa bir süre önce yaklaşan Don't Scream'in yeni bir fragmanını paylaştı. Videoya göz attığımızda ilk olarak oyunun gerçekçi grafikleri dikkatimizi çekiyor. Bu noktada Unreal Engine 5 oyun motorundan faydalanıldığını belirtelim.

Yapımın Steam sayfasına baktığımızda 18 dakikalık kısa bir maceraya odaklandığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra oyunun oynamak için bir mikrofon gerekli olacak. Bunun nedeni yukarıda da belirttiğimiz üzere oyunun çığlığınızı tanıması ve başarısız olduğunuzda sizi başa döndürmesi.

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Don't Scream 27 Ekim'de erken erişim sürecine açılacak ve geliştirici ilerleyen dönemlerde oyuna daha fazla korku unsuru ve isteğe bağlı hedefler gibi önemli eklemeler yapacak.

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 1080 TI / AMD 6800-XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Microphone gerekli + kulaklık önerilir

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 9 5900X / Intel Core i9 13900k

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 3080 / AMD RX 7900-XTX

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Microphone gerekli + kulaklık önerilir

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