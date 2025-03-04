Doktorify: Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Destekli Sağlık Pla ormu Geliyor!

Yapay Zeka Destekli Sağlıkta Yeni Dönem

Geleneksel sağlık platformlarından farklı olarak Doktorify, tıbbi uzmanlar tarafından geliştirilen ve denetlenen bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Gerçek zamanlı güncellenen veri tabanı ve bilimsel doğruluktan ödün vermeyen algoritmalarıyla, sağlık hizmetlerine güvenilir ve erişilebilir bir alternatif sunuyor.

Doktorify'nin Öne Çıkan Özellikleri

-Uzman Onaylı Yapay Zeka: Genel internet verileri yerine, tıbbi uzmanların katkılarıyla geliştirilen doğruluk odaklı bir sistem.

-Gerçek Zamanlı Güncellenen Bilgi: Akademik çalışmalar ve uluslararası tıbbi rehberlerle sürekli güncellenen bir veri havuzu.

-Hasta Güvenliği Öncelikli Yaklaşım: Yanlış yönlendirme ve eksik bilgi risklerini minimize eden bir sistem.

-Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS): Doktorların teşhis ve tedavi süreçlerinde yardımcı olacak akıllı analizler sunuyor.

2025 Yazında Kullanıma Açılacak

Şu anda son test aşamalarında olan Doktorify, güvenlik ve performans açısından en yüksek standartları karşılamayı hedefliyor. Yapay zeka destekli sağlık çözümlerinin yaygınlaştığı bu dönemde, Doktorify'nin piyasaya sürülmesi Türkiye ve küresel sağlık sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Abbaszadeh Teknoloji Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin Sağlık Teknolojileri Vizyonu

Doktorify, Abbaszadeh Holdings bünyesinde geliştirilen en yenilikçi projelerden biri. Holding, yapay zeka teknolojisini yalnızca sağlık alanında değil, farklı sektörlerde de kullanarak geleceğe yön vermeyi amaçlıyor. Sağlık, eğitim ve insan kaynakları gibi alanlarda AI destekli çözümler sunan Abbaszadeh Holdings, geleceğin sağlık hizmetlerini bugünden şekillendirmeye devam ediyor.

Doktorify'nin sağlık sektöründe nasıl bir fark yaratacağını sorduğumuzda;

Platformun kurucusu ve CEO'su Reza Abbaszadeh, sağlık teknolojilerinin geleceğine dair çarpıcı bir yanıt veriyor:

"Yapay zeka, sağlık sektöründe bir seçenek değil, bir gereklilik haline geliyor. Bilgiye erişim hızlanırken, güvenilirlik her zamankinden daha önemli. Doktorify, sadece bir sağlık platformu değil; hasta güvenliği ve bilimsel doğruluğu ön planda tutan, dijitalleşmiş bir sağlık ekosistemi."

Yapay Zeka Sağlık Alanında Devrim Yaratıyor

Gelişen teknolojiler sağlık sektöründe köklü değişimler yaratırken, Doktorify gibi platformlar hastaların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak. 2025'te tam erişime açılması planlanan bu platform, sağlık sektöründeki dönüşümün öncülerinden biri olmaya hazırlanıyor. https://doktorify.com